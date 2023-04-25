Турция вводит 130% заградительную пошлину на зерно – это повлияет на Украину

Турция с 1 мая 2023 года вводит пошлину на импортное зерно – пшеницу, ячмень и кукурузу. Именно эти культуры страна активно закупает у Украины, причем являясь крупнейшим их импортером.

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Ставка заградительной пошлины составит 130% вместо нынешнего нуля. Об этом сообщается в официальном турецком вестнике T.C. Resmi Gazete.

Таким образом Турция планирует защитить местных агропроизводителей. Импортная продукция в связи с применением пошлины станtт заметно дороже турецкой.

В первую очередь, решение касается именно украинской продукции. Ведь, по данным таможни, с января по март 2023 года именно в Турцию было поставлено 17,7% всей пшеницы из Украины, а также 42,1% ячменя.

Турция уже не первая страна, которая огранивает поставки агропродукции из Украины. Ряд государств ЕС, соседствующих с Украиной, полностью запретил закупку украинской продукции, несмотря на то, что такое решение нарушение внутренние европейские правила.

В частности, ввоз зерна и ряда других товаров из Украины запретили Польша, Болгария, Словакия и Венгрия. Ранее Кабмин Украины обнародовал полный список товаров, на которые распространяются ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, также проблемы возникают с экспортом зерна по "зеленым коридорам" в Черном море. Российская сторона умышленно задерживает инспекции кораблей. Кроме того, в РФ уже придумали новую причину для непродления "зернового соглашения" и обвинили Украину.

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