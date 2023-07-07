Украина будет терять по $800 млн в месяц: МВФ озвучил экономические оценки

В случае срыва зерновой сделки и на фоне европейских эмбарго на закупки зерна Украина будет терять по 800 млн долларов в месяц. При этом общие оценки для украинской экономики все равно улучшились.

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К таким выводам пришел Международный валютный фонд (МВФ) в документе о пересмотре 15-миллиардной программы финансирования Украины. Отмечается, что перебои в торговле повлияют на рост ВВП и экспорт в зависимости от их масштаба и продолжительности.

"Если запреты на импорт (в ЕС. – Ред.) будут продлены, а зерновой коридор будет нарушен, комплексный эффект с соответствующими логистическими проблемами может привести к тому, что потери превысят 800 млн дол. в месяц", – заявили в Фонде.

В МВФ подчеркивают, что любые затяжные перебои в торговле станут тяжелым бременем для аграриев. Около 90% из них понесли потери в 2022 году и восстановление маловероятно в ближайшей перспективе из-за меньших урожаев в 2022-2023 годах. Поэтому ожидается, что объем экспорта украинского зерна сократится к 2024 году до 60% от довоенного уровня.

Формально зерновая сделка действует до 17 июля включительно, однако фактически Россия уже заблокировала ее реализацию. В МИД РФ заявили, что страна-агрессор "не считает возможным" продление сделки, т.к. не были выполнены ее требования. Кремль хотел, в частности, запуска аммиакопровода "Тольятти – Одесса" и переподключения подсанкционного Россельхозбанка к системе SWIFT.

Тем не менее, в целом МВФ улучшил оценку экономических показателей Украины. Фонд отмечает, что:

рост реального ВВП в Украине по состоянию на май уже достиг "плюс" 2,4% по сравнению с "минус" 29,1% в конце прошлого года;

инфляция в Украине по состоянию на май 2023 снизилась до 15,3% в годовом измерении с 26,6% по состоянию на конец 2022 года;

пересмотрен в сторону улучшения показатель роста реального ВВП за 2022 год – с "минус" 30,3% до "минус" 29,1%.

При этом уменьшились показатели инфляции и улучшились условия на валютном рынке. "Последний анализ данных свидетельствует о более устойчивой экономической деятельности, чем на момент утверждения программы EFF", – отмечается в документе.

Однако эти оценки еще не учитывают последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. Отмечается, что этот фактор может повлиять на рост ВВП из-за потери пахотных земель, миграции и нарушения работы промышленных объектов, в том числе из-за нехватки воды и электроэнергии. Насколько масштабным будет это влияние, пока не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 3 июля получила второй транш от МВФ по программе финансирования EFF. Размер транша составляет $890 млн. В целом Украина получила уже $3,59 млрд от МВФ по новой программе, т.к. первый транш составлял сразу $2,7 млрд. Общее финансирование составляет $15,6 млрд.

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