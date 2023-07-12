Украина готовит план для получения 100 млрд евро: в Кабмине раскрыли детали

В Украине занялись разработкой плана, который поможет стране получить рекордное финансирование от ЕС в 50 млрд евро. Кроме того, такую же сумму планируется привлечь за счет дополнительных инвестиций. То есть в целом речь идет о 100 млрд евро.

Видео дня

Над "Планом Украины" работает как правительство, так и бизнес. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

"В частности, планируется обсуждение ключевых отраслей, которые должны стать стимулом развития украинской экономики и наработки конкретных высокоуровневых секторальных предложений. Эти разработки лягут в основу "Плана Украины" для Ukraine Facility (UF) от Европейского Союза", – говорится в сообщении.

Рекордное финансирование в размере 50 млрд евро для Украины Еврокомиссия анонсировала во Ukraine Recovery Conference. Средства планируют предоставлять до 2027 года, и покрыть ими 45% бюджетных потребностей Украины.

"Для поступления финансирования по программе Ukraine Facility мы должны наработать План восстановления, реконструкции и модернизации страны. Его поэтапное воплощение позволит нам в течение следующих 4 лет не только получить 50 млрд евро помощи, но и помочь в привлечении дополнительных инвестиций от партнеров на почти такую же сумму – 50 миллиардов. Но для этого нужно сформировать общее видение экономического развития страны", – объяснила Свириденко.

По ее словам Свириденко, "План Украины" должен структурировать видение послевоенного восстановления и развития Украины. Также там должны быть выписаны будущие реформы и секторы, нуждающиеся в первоочередном финансировании.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам Конференции по восстановлению в Лондоне партнеры Украины анонсировали новые финансовые вливания в страну. Кроме прямой помощи от правительств, 400 международных компаний присоединились к инициативе по восстановлению Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!