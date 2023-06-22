Десятки миллиардов долларов помощи и важные заявления: Кабмин подвел итоги конференции в Лондоне

По итогам Конференции по восстановлению в Лондоне партнеры Украины анонсировали новые финансовые вливания в страну, в том числе беспрецедентный пакет помощи на 50 млрд евро от ЕС. Кроме того, 400 международных компаний присоединились к инициативе по восстановлению Украины.

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Такие итоги подвел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Это конкретные, практические результаты, которые будут работать на восстановление Украины", – подчеркнул он. Так, партнеры анонсировали такие программы финпомощи:

50 млрд евро от ЕС до 2027 года;

трехлетняя программа поддержки на 3 млрд фунтов от Великобритании;

1,76 млрд долларов по соглашению со Всемирным банком;

600 млн евро энергокомпаниям "Укргидроэнерго" , "Укрэнерго", "Нафтогаз" от ЕБРР;

новый портфель проектов для восстановления на 840 млн евро от Европейского инвестиционного банка;

1,3 млрд долларов анонсированной помощи от США;

дополнительные 381 млн евро помощи от Германии.

Также партнеры поддержали идею использования замороженных российских активов для восстановления Украины, отметил Шмыгаль. Отдельно он подчеркнул, что ЕС не сомневаются в членстве страны в блоке.

Как сообщал OBOZREVATEL, предполагается, что финансовая помощь от ЕС до 2027 года покроет 45% потребностей Украины. Финансирование будет осуществляться в виде европейских грантов, кредитов, а также за счет ранее замороженных российских активов.

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