Украина может стать крупным экспортером газа в Евросоюз: в "Нафтогазе" озвучили сроки

Украина может нарастить газодобычу настолько, чтобы стать крупным поставщиком газа в Европейский Союз (ЕС). Это может произойти уже к 2027 году.

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Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов в интервью NV. По его словам, у компании есть амбиция стать одним из ключевых поставщиков топлива для континента после войны против страны-агрессорки РФ.

"Я считаю, что к 2027 году мы вполне способны нарастить газодобычу настолько, чтобы не только покрыть собственные потребности, но и быть крупным экспортером в ЕС. Российского газа там не должно быть вообще. Запад сокращает потребление традиционной энергии, переходит на альтернативную", – отметил Чернышов.

Глава компании добавил, что страна сможет предоставить европейским партнерам около 10 млрд куб. м для хранения газа в ПХГ (подземные хранилища газа). Чернышов напомнил, что подземные хранилища газа в Украине крупнейшие в Европе – более 31 млрд куб. м.

Ранее Чернышов заявил, что Украина планирует уже в 2023 году не закупать газ за границей. Для этого "Нафтогаз" нарастит добычу до 13,5 млрд кубометров в год (на 1 млрд больше, чем в 2022-м), а остальные недостатки покроют частные добытчики.

"В этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024 без импорта. Но есть военные опасности. Поэтому "Нафтогаз" присоединился к платформе совместных закупок газа Aggregate EU. То есть если при негативном развитии событий топлива не хватит, мы сможем оперативно заказать нужные нам объемы", – объяснил Чернышов.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на газ в Европе летом могут упасть ниже нуля. Речь идет о стоимости голубого топлива при краткосрочных сделках (когда газ покупают сегодня на завтра). Главная причина – чрезмерное предложение на рынке.

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