Украина откажется от импортного газа: в "Нафтогазе" раскрыли детали

Украина планирует уже в 2023 году не закупать газ за границей. Для этого "Нафтогаз" нарастит добычу до 13,5 млрд кубометров за год (на 1 млрд больше, чем в 2022-м), а остальную нехватку покроют частные добытчики.

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Однако из-за военных рисков будет и возможность импортировать газ через европейскую платформу закупок. Об этом рассказал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

"В этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024 без импорта. Но есть военные опасности. Поэтому "Нафтогаз" присоединился к платформе совместных закупок газа Aggregate EU. То есть, если при негативном развитии событий топлива не будет хватать, мы сможем оперативно заказать нужные нам объемы", – объяснил Чернышов.

По его словам, вероятная необходимость закупить газ за границей связана исключительно с военными рисками. В целом же Украина занимает второе место в Европе по подтвержденным запасам газа. А потому, по словам Чернышова, нужно использовать этот потенциал.

Согласно данным Кабмина, в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины к началу отопительного сезона 2023-24 гг. должно быть накоплено не меньше 14,7 млрд кубометров голубого топлива. По состоянию на конец мая в хранилищах находится 9,3 млрд кубов газа.

Сколько газа добывает Украина

Украина в 2022 году добыла около 18,5 млрд куб. м природного газа (и "Нафтогаз", и частные добытчики вместе). Из этого объема группа "Нафтогаз" обеспечила добычу 12,5 млрд куб. м.

Однако по сравнению с 2021-м добыча сократилась на 6% – с 19,8 до 18,5 млрд куб. м. Кстати, это самое низкое значение добычи за последние 20 лет, свидетельствуют предварительные расчеты ExPro.

А потребление газа в Украине Минэнерго в 2022 году оценивало на уровне около 21 млрд кубометров (оно существенно снизилось). То есть для полного самообеспечения топливом в прошлом году не хватало около 3 млрд кубометров собственной добычи.

В Украину в 2022-м импортировали больше всего топлива из Словакии – 592,5 млн куб. м (38,5% всех поставок). В то же время объемы закачки топлива из Венгрии обвалились в 4,5 раза, до 482,5 млн куб. м.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам трейдеров, биржевые цены на газ в Европе летом 2023 года могут ненадолго опуститься ниже нуля. Это связано с избытком топлива на рынке. При этом спрос на газ не растет, а падает.

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