Украина увеличила возможности продажи электричества в Европу: детали

Украина увеличивает возможности экспорта электричества в Европу. Так, после модернизации в работу была запущена линия электропередачи между Украиной и Польшей.

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Общая протяженность линии составляет почти 400 км, из которых более 70% проходит по территории Украины, отметили в "Укрэнерго". Там подчеркнули: линия также обеспечит дополнительную надежность работы украинской энергосистемы как части европейской сети.

"За счет продаж электроэнергии накопим ресурсы на восстановление энергетики до нового отопительного сезона. А в случае необходимости активизируем импорт и получим аварийную помощь от соседей. Украинцы будут со светом, несмотря на вражеские ракетные и дроновые атаки", – прокомментировал это премьер-министр Денис Шмыгаль.

Летом украинцам могут отключать свет

В то же время бывший министр энергетики Украины Иван Плачков призвал украинцев готовиться к возможным отключениям электричества летом. По его словам, ограничения подачи тока возможны по ряду причин. В частности:

увеличения нагрузки на энергосистему;

ремонтных работ.

При этом он подчеркнул: последние на некоторых объектах могут длиться достаточно долго – 2-3 дня. Однако даже в таком случае свет не будут отключать на все это время – речь идет об ограничениях "на 8, максимум, 12 часов".

"Летом будет увеличиваться нагрузка, потребление электроэнергии, а "Укрэнерго" нужно ремонтировать очень много объектов. Но для того, чтобы ремонтировать, нужно их выключать. И это, если не будет еще разрушений от каких-либо дополнительных ракетных ударов. ... Думаю, это будут веерные отключения", – сказал экс-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, о возможных проблемах с энергоснабжением летом ранее говорил и глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, к дефициту электроэнергии может привести то, что энергетическая система страны все еще находится в сложном положении, ведь обстрелы оккупантов нанесли инфраструктуре Украины значительный ущерб.

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