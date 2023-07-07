Украинские банки пересчитали курс доллара: где покупать валюту выгоднее всего

По состоянию на утро 7 июля украинские банки установили наличный курс доллара на среднем уровне 36,75 в покупке, что на 5 коп. выше, чем днем ранее. В продаже курс не изменился и составляет 37,35 грн. Подобная ситуация и на черном рынке: в покупке валюта подорожала – на 1 коп., до 37,13 грн, а в продаже осталась на прежнем уровне в 37,23 грн.

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Среди больших банков самый высокий курс в покупке выставили ПриватБанк и ПУМБ – 36,75 грн. За ними идут Райффайзен Банк и Укргазбанк – 36,7 грн.

Продают валюту дороже всего в Креди Агриколь Банке – по 37,6 грн. За ним следуют Райффайзен Банк и ПУМБ – 37,5 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Каким будет курс на следующей неделе

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, до 16 июля курс доллара будет находиться в ценовом коридоре 37-38 грн. При этом наличный курс будет колебаться у нижней границы этого диапазона – 37 грн, – периодически приближаясь к официальному курсу.

Риски же для гривни могут проявиться позднее. В частности, отметил банкир, если с 18 июля не будет продлена зерновая сделка об экспорте продовольствия.

"НБУ отметил, что блокировка морских портов, а также завершение действия "зернового коридора" 18 июля будут давить на валютный рынок. По зерновому коридору осуществляется до 50% всего экспорта. Конечно, такое давление вряд ли сразу скажется на наличном рынке, поэтому прогнозировать какие-то весомые изменения в течение следующей недели преждевременно. Следует также учесть: чтобы не зависеть от "маниакальных прихотей" врага, Украина активно готовит альтернативные пути экспорта, главным образом через Дунайский регион", – объяснил Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Национальный банк обязал обменники покупать доллары всех годов выпуска. В результате обменники продают банкноты 1996 года выпуска, а клиенты отказываются их покупать. Чтобы исправить ситуацию, некоторые компании предлагают скидку на указанные купюры.

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