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Украинские банки пересчитали курс доллара: где покупать валюту выгоднее всего

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
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В Украине изменили наличный курс доллара

По состоянию на утро 7 июля украинские банки установили наличный курс доллара на среднем уровне 36,75 в покупке, что на 5 коп. выше, чем днем ранее. В продаже курс не изменился и составляет 37,35 грн. Подобная ситуация и на черном рынке: в покупке валюта подорожала – на 1 коп., до 37,13 грн, а в продаже осталась на прежнем уровне в 37,23 грн.

Видео дня

Среди больших банков самый высокий курс в покупке выставили ПриватБанк и ПУМБ – 36,75 грн. За ними идут Райффайзен Банк и Укргазбанк – 36,7 грн.

Продают валюту дороже всего в Креди Агриколь Банке – по 37,6 грн. За ним следуют Райффайзен Банк и ПУМБ – 37,5 грн.

Какой курс доллара в Украине 7 июля

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Где покупать и продавать доллары выгоднее всего

Каким будет курс на следующей неделе

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, до 16 июля курс доллара будет находиться в ценовом коридоре 37-38 грн. При этом наличный курс будет колебаться у нижней границы этого диапазона – 37 грн, – периодически приближаясь к официальному курсу.

Риски же для гривни могут проявиться позднее. В частности, отметил банкир, если с 18 июля не будет продлена зерновая сделка об экспорте продовольствия. 

"НБУ отметил, что блокировка морских портов, а также завершение действия "зернового коридора" 18 июля будут давить на валютный рынок. По зерновому коридору осуществляется до 50% всего экспорта. Конечно, такое давление вряд ли сразу скажется на наличном рынке, поэтому прогнозировать какие-то весомые изменения в течение следующей недели преждевременно. Следует также учесть: чтобы не зависеть от "маниакальных прихотей" врага, Украина активно готовит альтернативные пути экспорта, главным образом через Дунайский регион", – объяснил Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Национальный банк обязал обменники покупать доллары всех годов выпуска. В результате обменники продают банкноты 1996 года выпуска, а клиенты отказываются их покупать. Чтобы исправить ситуацию, некоторые компании предлагают скидку на указанные купюры.

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