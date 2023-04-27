Курс доллара неожиданно продолжил падение: стоит ли украинцам скупать валюту

Наличный курс доллара в Украине продолжил падение в период текущей недели. При этом эксперты считают, что сейчас выгоднее вкладываться в депозиты, чем переводить сбережения в валюту.

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В ближайшие месяцы курс доллара на наличном уровне вряд ли будет значительно повышаться. Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

"На мой взгляд, на 3-месячные депозиты сегодня выгоднее выделять деньги, чем покупать валюту. Сегодня выгодность по депозитам от 14 до 16% чрезвычайно высока по сравнению с тем, что сейчас пойдем покупать валюту, которая в ближайшие месяц-полтора точно не будет расти сильно", – отметил специалист.

Сколько сейчас стоит доллар?

Наличный курс доллара в Украине 27 апреля снизился по сравнению со вчерашним днем. Банки установили курс на уровне 37,40/37,90 грн/$ (покупка/продажа).

На покупку курс снизился на 30 копеек, на продажу – тоже на 30 коп. При этом официальный курс в Украине (зафиксированный Нацбанком) остался на уровне 36,56 грн/$.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что, по прогнозу директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, в течение недели наличный курс доллара будет колебаться в пределах 37-38 грн/$. Эксперт добавил, что разница между покупкой и продажей наличных доллара и евро будет оставаться на минимальном уровне: 0,15–0,25 грн.

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