Украинцев ожидают курсовые качели: сколько будет стоить доллар в мае

Украинцам не стоит ожидать резкого изменения наличного курса доллара в мае. Впрочем, небольшие колебания, по прогнозам, все же, будут – однако стоимость американской валюты не будет выходить за рамки 37-38 грн.

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Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сообщает ТСН. Он отметил: колебания курса будут зависеть от "важных новостей, которые периодически появляются".

"Но они на курс радикально не влияют. ... У нас есть валютный коридор 37-38 гривен за доллар. Вот в нем курс и будет "топтаться" в этот месяц. Качели будут – от и до. У нас не намечается каких-то слишком радикальных изменений на валютном рынке", – пояснил Охрименко.

В свою очередь, финансовый эксперт Алексей Козырев отмечает: с 4 по 10 мая наличный курс доллара в украинских банках ожидается на уровне 37,1-38,3 грн (покупка/продажа). В обменниках же, по прогнозам, он составит 37,25-38 грн.

При этом, по словам Козырева, в целом ожидать значительного укрепления гривни – и, соответственно, обвала курса американской валюты – не стоит. Причин этого несколько. Прежде всего, отметил аналитик, потому что в связи с войной, инфляционными процессами и пр. "население будет продолжать покупать валюты больше, чем сдавать".

"Таким образом, спрос на валюту будет достаточно большим. Однако с другой стороны, объемы избыточной закупки будут уменьшаться – поскольку в связи со все теми же причинами население не сможет покупать валюту очень большими темпами. И это будет поддерживать курс на среднем уровне", – объяснил Козырев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 5 мая, средняя стоимость американской валюты составляла в среднем 37,4/37,8 грн за доллар (покупка/продажа). Таким образом, курс доллара за сутки упал на 5 копеек и в покупке, и в продаже.

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