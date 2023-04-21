Украинцы получили новый курс доллара после долгого "простоя": сколько стоит валюта 21 апреля

Курс наличного доллара в Украине в банках 21 апреля несколько повысился по сравнению с 20 апреля. Средний курс сейчас – 37,70/38,20 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со вчерашним днем на покупку подорожал на 12 копеек, курс на продажу – на 10 коп.

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Среди крупных банков самый высокий курс на продажу американской валюты установили Ощадбанк (38,90 грн/$) и ПУМБ (38,50 грн/$). В свою очередь самый низкий – ПриватБанк – 37,95 грн/$.

Самый высокий курс на покупку среди финучреждений установили Ощадбанк и Райффайзен Банк – 37,90 грн/$. Самый низкий – OTP Bank – 36,90 грн/$.

При этом официальный курс доллара, установленный НБУ (Национальным банком Украины), остался на уровне 36,56 грн/$. В свою очередь, курс евро составляет 40,06 грн/€.

Что будет с курсом доллара дальше?

По прогнозу директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, к концу текущей недели (завершится 23 апреля) наличный курс доллара в Украине может снизиться до уровня 36,9-37,5 грн.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что Нацбанк не видит оснований отменять фиксированный курс гривны. Дело в том, что этот режим играет немаловажную роль для стабилизации экономики.

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