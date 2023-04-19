В Украине готовятся переписать курс доллара: чего ожидать

До конца текущей недели (завершится 23 апреля) наличный курс доллара в Украине может опуститься до уровня 36,9-37,5 грн. В это время банкиры ожидают сбалансирование спроса и предложения на наличные деньги – после предпасхального роста предложения, который давил на курс.

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Кроме того, рассказал OBOZREVATEL директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, на валютном рынке наметилась новая тенденция – постепенная унификация трех курсов: официального, банковского и наличного. Достигаться же она, по его словам, будет за счет увеличения веса гривны – ведь:

НБУ ввел новый механизм депозитных сертификатов под 25%, что может увеличить долю долгосрочных гривневых депозитов под более выгодные процентные условия – в среднем речь идет о росте ставок на 1-3%;

новая 4-летняя программа сотрудничества с МВФ предусматривает постепенную отмену "трех курсов" и создание предпосылок к либерализации валютного рынка.

Впрочем, подчеркивает банкир, формирование единого курса не произойдет внезапно. Более того, это за ймет достаточно времени.

"С учетом всех экономических и военных условий сейчас речь идет о 1,5-2 месяцах. ... "Базовым" единственным курсом может стать официальный курс валют. Именно поэтому к середине мая можно ожидать, что наличный курс валюты "зацепится" на рубеже ниже 37 грн/доллар", – рассказал он.

Какой актуальный курс

Утром 19 апреля на черном рынке американскую валюту продавали в среднем по 38 грн – что на 5 коп. дороже, чем накануне. Покупали же по 37,85 грн (изменений не было).

Средний курс "бакса" в банках при этом остался неизменным – 37,5/38 грн за доллар (покупка/продажа). Среди крупных финучреждений самый высокий курс на продажу "бакса" установил Ощадбанк ( 38,45 грн). Самый низкий – Укргазбанк (37,8 грн).

Покупают доллар дороже всего в Укрэксимбанке (по 37,6 грн). А наименее выгодно "сдавать" американскую валюту в OTP банке (36,9 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время Нацбанк не видит оснований отменять фиксированный курс гривни. Дело в том, что этот режим играет существенную роль для стабилизации экономики.

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