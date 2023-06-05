Очередной шантаж Кремля: в РФ снова заявили о нежелании продлевать "зерновое соглашение"

В России в очередной раз пытаются шантажировать Украину и ее западных союзников, заявляя о якобы "отсутствии перспектив" для продления "зернового соглашения". Хотя при этом Москва все еще не отказалась от консультаций.

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В РФ также заявили о "перекосах" в выполнении "зернового соглашения", и требуют эти так называемые перекосы исправить. Об этом заявил 5 июня заместитель главы российского МИДа Сергей Вершинин российским СМИ.

"Мы их (перспектив. – Ред.) не видим. Но мы продолжаем, естественно, консультации с ооновскими представителями по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года", – заявил российский чиновник.

Вершинин также сказал, что РФ требует устранить "существующие существенные перекосы", которые якобы есть в выполнении соглашения по обеспечению экспорта зерна из Украины. Иначе, пригрозил чиновник, "такие договоренности не будут работать".

Как известно, прошедшая попытка российского шантажа потерпела сокрушительное поражение – никаких условий террористов не выполнили. Но и сейчас Россия пытается заставить Украину и ООН согласиться с ее требованиями, без принятия которых Москва якобы откажется продолжать действие "зернового соглашения":

ООН и РФ должны заключить отдельный меморандум по разблокированию поставок российской сельхозпродукции;

Украина должна возобновить работу аммиакопровода "Тольятти – Одесса", не работающего с начала войны;

ЕС должен переподключить подсанкционный Россельхозбанк к системе SWIFT, от которой финучреждение отключили из-за вторжения РФ в Украину.

Между тем, Украина уже готова продолжать работу зернового коридора без участия россиян – благодаря гарантиям государства для судовладельцев и Вооруженным силам Украины. Об этом заявил глава Минагрополитики Николай Сольский в интервью информационному агентству Reuters.

По словам Сольского, сейчас только юридически все выглядит так, будто зерновой коридор работает. На самом деле, Москва блокирует работу инициативы своими действиями. Порт "Южный" фактически заблокирован, несмотря на договоренности, а из портов Большой Одессы выходит только одно судно в день.

Поэтому Украина рассматривает вариант, когда РФ будет выброшена из "зернового соглашения", а работа коридора будет обеспечиваться гарантиями от украинского правительства, для чего создан гарантийный фонд в 547 млн долларов США. Также работу зернового коридора обеспечат Вооруженные силы, в том числе ПВО ВСУ.

"Если нас полностью заблокируют, а это уже почти произошло, то перевозчики могут идти по этому коридору, имея гарантированное страхование от нашего правительства. Судовладельцы могут быть достаточно уверены в том, что украинские военные и ПВО могут выполнить свою работу", – отметил министр.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 17 мая зерновое соглашение было продлено несмотря на российский шантаж,. Но по состоянию на начало июня соглашение фактически не работает; сейчас заблокированными в портах Украины остаются более 50 судов с зерном. Суммарно на них находится более 2,5 млн. тонн зерна. Суда заблокированы из-за действий россиян, не дающих нормально работать зерновому коридору.

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