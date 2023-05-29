Депутаты Рады утвердили санкции против Ирана на 50 лет: подробности

В Верховной Раде 29 мая одобрили введение санкции против Ирана. Ограничения вводятся сроком до 50 лет.

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"За" отдали голоса 328 народных депутата. Об этом написал в Telegram-канале первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк ("Голос").

Речь идет о законопроекте № 9333 "О предложении СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) о применении некоторых секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в Исламскую Республику Иран сроком на 50 лет". Санкции предполагают:

полный запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана и услуги, связанные с продажей, обслуживанием, производством таких товаров с резидентами страны;

прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины, связанных с указанными выше операциями;

остановку выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана.

Ранее этот законопроект внес на рассмотрение в Раду президент Украины Владимир Зеленский. Тогда же он утвердил ограничения против 51 гражданина РФ и 220 юридических лиц. Среди них – российские "Железнодорожная торговая компания", "Инновационные технологии масел", "Оборонрегистр".

Также введены санкции в отношении кипрских компаний "Серч Локейшн Лимитед", "2ГИС Локал Серч Лимитед", чешской "Навител с.р.о" и общества с ограниченной ответственностью "Навител Украина", которое зарегистрировано в Украине.

За последние полгода Иран передал России более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов для российской армии. Их перевозили грузовыми судами по Каспийскому морю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 29 мая поддержали за основу правительственный законопроект №8401. Он касается отмены "2% налога ФЛП" с 1 июля 2023 года.

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