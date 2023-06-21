В Украине банки обновили курс доллара 21 июня: где выгоднее продавать и покупать валюту

В Украине 21 июня наличный курс доллара составляет 36,85/37,35 грн/$ (покупка/продажа). Стоимость американской валюты на покупку по сравнению с 20 июня не изменилась, на продажу – повысилась на 5 копеек.

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Об этом свидетельствуют данные специализированного портала. Официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$.

Среди крупных украинских финучреждений самый большой курс на покупку установил OTP Bank – 36,85 грн/$. Наименьшую стоимость валюты определил Креди Агриколь Банк – 36,50 грн/$.

На продажу самый большой курс опубликовал Креди Агриколь Банк – 37,70 грн/$, самый маленький – ПриватБанк, Универсал Банк и OTP Bank – 37,25 грн/$.

Как изменится курс доллара в Украине к концу недели?

До конца этой недели на наличном валютном рынке в Украине сохранится стабильная и прогнозируемая ситуация, такой прогноз озвучил Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Да, курсовые рамки не изменятся – доллар будет стоить 37-38 грн, евро – 40-41 грн.

По словам эксперта, общественное напряжение за последние 10 дней, связанное, прежде всего, с ситуацией на фронте и последствиями враждебной агрессии, существенно не скажется на наличном рынке валют.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ПриватБанк объявил о возобновлении приема наличной валюты в терминалы самообслуживания. Доллары и евро можно будет обменять на гривны с помощью терминалов уже с 22 июня.

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