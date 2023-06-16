ПриватБанк возвращает прием долларов в терминалах: названа дата

ПриватБанк объявил о возобновлении приема наличной валюты в терминалы самообслуживания. Доллары и евро можно будет обменять на гривни с помощью терминалов уже с 22 июня.

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Об этом говорится в официальном сообщении ПриватБанка. "Банк возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня 2023 года и сотрудничает с регулятором в рамках установленных норм и правил", – говорится в сообщении.

В ПриватБанке также уточнили, что получили информацию о "некоторых аспектах" обмена старых банкнот или купюр со значительными признаками износа. Указано, что банк проводит валютно-обменные операции в рамках условий и порядка, определенных постановлениями НБУ.

Напомним, с 29 мая ПриватБанк отказался принимать доллары в терминалах и банкоматах. После сдать доллары или евро можно было только в кассе банка.

Официально причины не называли, однако именно в этот период в Украине возникли проблемы с изношенными купюрами. Их отказывались брать банки и обменники, зато терминалы массово принимали такие банкноты.

Какие доллары обязаны принимать без комиссии

В разъяснении НБУ говорится: если на купюре есть только незначительные повреждения, требовать комиссию за ее обмен незаконно. Те обменники и банки, которые нарушают правила, Нацбанк имеет право наказать (например, применить штрафы).

Независимо от года выпуска банки и обменники обязаны принимать все банкноты, которые не имеют повреждений. Также те, которые имеют одно из нескольких описанных ниже повреждений:

локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости;

отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 квадратных мм;

пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое;

надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;

отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук, диаметром не более 1 мм каждый.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Нацбанк заявил о намерении в ближайшее время изменить правила обмена иностранной валюты. Требования к состоянию банкнот смягчат.

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