Аналитики назвали курс доллара до конца 2023 года: чего ждать украинцам

Курс доллара в Украине вырастет, но стремительного и сильного падения гривни ожидать не следует. К концу 2023 года доллар в Украине может подорожать до 39 грн с нынешних 37-38 грн, а в 2024-м – до 42 грн.

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Такой прогноз озвучили аналитики Horizon Capital. "Курс гривни в Украине очень устойчив, наши ожидания, что до конца года коммерческий курс не превысит 39 грн/долл. В следующем году мы ожидаем курс на уровне около 42 грн/долл.", – сказал Forbes старший партнер Horizon Capital Василий Тофан.

Он добавил, что по состоянию на конец июня 2023 года розничный курс доллара 37,3 грн. Средний курс евро находился на отметке 41 грн.

Также Тофан отметил, что золотовалютные резервы НБУ по объему уже больше, чем до полномасштабного вторжения. По итогам мая-2023 они составляли 37,3 млрд долларов, тогда как к концу февраля-2022 – 27,6 млрд долларов.

Напомним, ранее аналитики Dragon Capital также прогнозировали курс доллара в Украине на уровне до 39 грн к концу 2023 года. При этом до коррекции прогноза они ожидали, что курс достигнет аж 43 грн, т.е. ожидания улучшились сразу на 4 грн/долл.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля курс наличного доллара будет стремиться к уровню ниже 37 грн, однако пробить эту психологическую отметку сможет разве что ненадолго. Курс евро в то же время будет пытаться выйти на уровень выше 41,5 грн, то есть за верхнюю границу нынешнего курсового коридора.

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