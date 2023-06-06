В Украине изменился курс доллара 6 июня: сколько стоит валюта в банках

В Украине 6 июня снизился наличный курс доллара. Сейчас американская валюта стоит 36,90/37,35 грн/$ (покупка/продажа).

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По сравнению с 5 июня курс на покупку снизился на 7 копеек, на продажу – 10 копеек. Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".

Среди крупных украинских банков наибольшую стоимость валюты на покупку определили:

OTP Bank – 37 грн/$;

Укргазбанк – 36,90 грн/$.

В свою очередь наименьший курс на покупку установили банки:

Креди Агриколь Банк – 36,50 грн/$;

Ощадбанк – 36,60 грн/$.

При этом на продажу наибольшую стоимость опубликовали:

Ощадбанк – 37,60 грн/$;

Укрсиббанк, OTP Bank – 37,55 грн/$.

Самый же маленький курс определили:

Райффайзен Банк – 37,20 грн/$;

ПриватБанк – 37,23 грн/$.

Что будет с курсом доллара – прогноз

Как рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в Украине сформировались стойкие тренды на валютном рынке. В частности, разница между официальным и наличным курсом доллара сохраняется минимальной. В этой связи сильных изменений стоимости "бакса" в июне не предполагается.

Прогноз Лесового не исключает, что в будущем в Украине произойдет слияние официального, банковского и обменных пунктов на единый курс. "Но такая курсовая "соборность" вряд ли произойдет внезапно – первым шагом, вероятно, станет дальнейшее сокращение разрыва между курсами до 1-1,5%, а следующим – закрепление новых курсовых диапазонов", – объяснил банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине крупнейший банк "Приват" перестал принимать доллары и евро в терминалах и обменниках. Кроме того, пункты валютного обмена стали внимательно изучать каждую купюру и массово отказываются принимать банкноты, в которых есть потертости, посторонние знаки, пятна и т.д.

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