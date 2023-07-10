В Украине переписали курс доллара 10 июля: сколько стоит валюта

В Украине по состоянию на 10 июля наличный курс доллара составляет 36,75/37,35 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчерашним днем стоимость американской валюты на покупку не изменилась, на продажу снизилась на 5 копеек.

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Об этом свидетельствуют данные специализированного портала. В свою очередь, официальный курс доллара не изменился – 36,56 грн/$.

Среди крупных украинских банков самый большой курс доллара на покупку установил ПУМБ – 36,75 грн/$. В свою очередь самый маленький – Креди Агриколь Банк – 36,50 грн/$.

В свою очередь, наибольшую стоимость валюты на продажу определил Ощадбанк и Креди Агриколь Банк – 37,60 грн/$. При этом наименьший курс на продажу был опубликован ПриватБанк – 37,20 грн/$.

Каким будет курс доллара до конца недели?

На этой неделе (10-16 июля) ситуация на наличном рынке валют будет почти такой же, как и в течение прошлых 2-х недель, такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Так, курс доллара будет колебаться на уровне в 37 грн/$ с периодическим ее "противом" в сторону официального курса.

В свою очередь, спрэд (разница между курсом покупки и продажи), как и ежедневная амплитуда курсовых изменений, существенно не изменятся – 0,25-0,3 грн и 0,1-0,3 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты спрогнозировали, что будет с курсом доллара в Украине после войны.

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