В Украину возвращают масштабную схему: коррупционный налог Шмыгаля-Арахамии заплатит каждый. Обращение OBOZREVATEL

Издание OBOZREVATEL публично обращается к международным партнерам Украины, МВФ, ЕБРР, а также к посольствам ЕС и стран "Большой семерки" с просьбой повлиять на попытку возродить одну из крупнейших в истории страны коррупционных схем.

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В течение нескольких лет мы обращались к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, к премьер-министру Денису Шмыгалю, к правоохранительным органам с просьбой не допустить возвращения схемы "ЕГАПС". Давления со стороны журналистов и общественности оказалось слишком мало. Известный расследователь Юрий Николов в своей публикации для ZN раскрыл первые закупки у "ЕГАПС". Синхронные действия парламента и правительства, которые специально под скандальную компанию изменили и закон, и постановление Кабмина, наталкивают на мысль – единственная возможность не допустить многомиллиардынх потерь из бюджета – давления со стороны международных партнеров.

МВФ, ЕБРР, страны "Большой семерки", ЕС фактически финансируют бюджет Украины. Поэтому они имеют право знать, как в том числе и их деньгами решили распорядится Шмыгаль и Арахамия.

Как Арахамии и Шмыгалю удалось провернуть схему

Полиграфический государственный комбинат "Украина", который публикует ценные бумаги, документы строгой отчетности, в 2021-м получил нового руководителя – Татьяну Бондаренко. Накануне сотрудники комбината опубликовали открытое письмо к президенту и премьеру с требованием не допустить такого назначения, о последствиях такого назначения писали и независимые СМИ, Бондаренко считается партнером Ирины Обыденко, бывшей главы "ЕГАПС" и основательницы Industrial Innovation Group.

И СМИ, и сами сотрудники комбината утверждали, что такое назначение приведет к новой коррупционной связи между "ЕГАПС" и государственным предприятием. Тогда обращения власти проигнорировали. Как результат: компания "Полли-Сервис" (является одним из основателем ЕГАПС и через Industrial Innovation Group принадлежит Обыденко) получила от комбината "Украина" тендеры на миллиарды гривен.

В 2020-м, когда Бондаренко не имела отношения к "Украине", "Полли-Сервис" получил государственные тендеры на сумму в 12,4 млн грн. А в 2022-м, несмотря на полномасштабную войну и уже при руководстве Бондаренко, связанное с "ЕГАПС" предприятие получило госзакупок уже на 7 млрд (!) грн. Схема с ЕГАПС возродилась, при чем с теми же действующими лицами, но с другими названиями компаний. Казалось бы, на этом можно было остановиться.

Однако этих миллиардов оказалось мало. Денис Шмыгаль подписал 19 июня постановление №618. Как результат: акцизы на сигареты и алкоголь должны заманить на те, которые будут иметь элементы голографической защиты. Фактически Шмыгаль вернул Украину к практике "ЕГАПС", которую со скандалом и уголовными делами закончили в 2014-м.

Какой результат от таких акцизов? На контрабанду это никак не повлияет: контрабандные сигареты, как и алкоголь, продают вообще без акцизов. Иногда маркируя их как Duty Free, а иногда просто сбывая алкоголь в пластиковых боклажках без указания обязательной по закону информации. Кроме того, Украина должна была перейти на электронный акциз, без бумажных голографических защитных элементов. Но вот только с электронным акцизом зарабатывать не удастся, поэтому в законопроект №8287 внесли правку, в результате которой введение акциза перенесли аж на 2026-й. В течение трех лет "ЕГАПС" сможет зарабатывать миллиарды на голограмах.

Николов подсчитал: полиграфический элемент на одну акцизную марку будет стоить 3,47 грн, при этом размер оплаты за одну марку составляет 0,35 грн для алкоголя и 0,16 грн для табачных изделий. По данным Министерства финансов, в прошлом году было произведено 2,57 миллиарда акцизных марок. Если производство сохранится на этом уровне и в следующем году, то на голограммы в год уйдет около 9 млрд грн из расчета 3,47 грн за голографический материал для одной марки. Или примерно 243 млн долл.

Кто такие "Полли-Сервис" и чем известен скандальный ЕГАПС

В 2015 году, когда МВД прекратило сотрудничество с ЕГАПС, оказалось, что платить за те же документы можно значительно меньше. По словам на тот момент главы МВД Арсена Авакова, за три квартала без консорциума удалось сэкономить 108 млн грн.

Фактически в МВД признали:

без ЕГАПС государство может экономить сотни миллионов гривен;

ЕГАПС, по словам Авакова, – коррупционная система;

новому руководству МВД предлагали "схемы" ЕГАПС.

Бенефициар схем – Юрий Сидоренко. А управляла компанией Ирина Обыденко, как рассказывают приближенные к полиграфкомбинату собеседники, Обыденко познакомилась с Татьяной Бондаренко еще во времена, когда та работала в МВД. Также Обыденко сблизилась с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. В 2019 году Industrial Innovation Group похвасталась якобы самой современной и быстрой печатью паспортов. Перед публикой устроили целое шоу – паспорт напечатали за 10 минут. Cреди основных спикеров – Арахамия. "Чтобы люди жили лучше, должна быть "держава в смартфоні", – в очередной раз повторил лозунг политик. В адрес компании он не жалел комплиментов. "Если сейчас посмотреть, как государство взаимодействует с человеком, то это просто ад", – возмущался он.

Партнер Ирины Обыденко в Industrial Innovation Group – Тарьям Матар Мохамед Тарьям (гражданин ОАЭ). Он же причастен к еще одной схеме, которую удалось вскрыть журналистам, – импорт электроэнергии из Беларуси с наценкой в 40%. Договор со стороны Vector Energy Innovation (через нее происходили закупки) подписал директор компании Тарьям Матар Мохамед Тарьям.

Со схемами ЕГАПС с 2010 и до 2014-го боролся и глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский. Тогда представители монополиста договаривались с руководителем министерства или ведомства, что защитные элементы будут использоваться на большинстве документов, за что руководитель государственного органа получал "откат". Использование голографических элементов делало документ существенно более дорогим и позволяло ЕГАПС получать миллиардные прибыли на тендерах.

Из-за постоянного использования коррупционных схем в Украине появилось 453 вида бланков документов строгой отчетности, стоимость которых необоснованно завышена из-за использования в них голографических знаков. Фактически это был еще один коррупционный налог для украинцев, который нужно было платить при каждом оформлении документов с элементами голографической защиты.

Так, например, аттестаты о среднем и высшем образовании при себестоимости 2,2 грн выпускники школ и вузов вынуждены покупать за 35,64 грн. Такие запредельные доходы оседали на счетах прикормленных госпредприятий и самого консорциума "ЕГАПС".

Михаилу Бродскому удалось добиться существенных подвижек в борьбе с коррупционной монополией ЕГАПС. В 2012 году Кабмин отказался от голограмм на акцизах, а летом 2013 года государство лишило консорциум вообще всех заказов. Полностью преодолели схему только в 2014-м.

Теперь же, спустя девять лет, "ЕГАПС" возвращается в Украину. И это в период полномасштабной войны и в условиях значительного дефицита бюджета. И без вмешательства международных партнеров, которые также выступают за борьбу с коррупцией в Украине, видимо, остановить схему не удастся.