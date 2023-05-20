Япония вместе с США заявила о новых санкциях против России

Япония вместе с США приняла решение ввести новые санкции против России. Объявление было сделано в то время, когда лидеры G-7 собрались в Хиросиме, Япония, на ежегодный саммит. Президент Украины Владимир Зеленский также должен присоединиться к переговорам.

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Как сообщает издание nikkei, лидеры G7 "подтвердили приверженность совместному противостоянию незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессивной войне России против Украины". Высокопоставленный американский чиновник заявил, что между Вашингтоном и его партнерами состоялись очень конкретные переговоры о новых санкциях.

Министерство финансов США заявило, что новые санкции были запланированы "в поддержку сегодняшнего обязательства лидеров G7 по дальнейшему нацеливанию на тех, кто работает в секторах, имеющих ключевое значение для военно-промышленной базы России", включая предприятия, занимающиеся аэрокосмической, квантовыми вычислениями и финансами.

Страны G-7 стремятся пресечь попытки уклониться от существующих штрафов. Министерство финансов перечислило несколько примеров таких схем, включая продажу передовых технологий российским организациям, участвующим в разработке ядерного оружия, через индийских посредников.

Пятничное объявление включало санкции в отношении 22 физических лиц и 104 организаций со стороны Министерства финансов. Государственный департамент США ввел санкции против около 200 физических лиц, организаций, морских и воздушных судов.

Напомним, 19 мая Великобритания ввела новые санкции против российских компаний, финучреждений и физлиц. В частности, в список попали Росбанк и Тинькофф Банк.

Также ограничения введены против компании "Северсталь". Об этом говорится в сегодняшнем пресс-релизе правительства Британии.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что Австралия введет новые санкции против страны-террориста России. В список ограничений войдут российские компании "Северсталь", "Роснефть" и "Полюс".

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