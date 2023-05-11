"Зерновые переговоры" завершились: чего добивалась Украина и почему Россия угрожает срывом сделки

В Стамбуле завершились переговоры по "зерновой инициативе", однако дальнейшие консультации по ее разблокированию продолжаться. Во время переговоров Украина четко обозначила: инициатива должна не только быть продлена на более длинный срок, но и расширена. В России же выступили категорически против расширения соглашения, а также начали угрожать прекращением его существования, если не будут выполнены требования РФ.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он отметил: реализация плана Украины обеспечит "прогнозируемость и уверенность как мировому, так и украинскому рынку".

Однако, подчеркнул министр, прежде всего, нужно возобновить регистрацию входящего флота и проведение инспекций. При этом должен соблюдаться ряд условий:

отсутствие искусственных задержек;

регистрация и проведение инспекций должны осуществляться в соответствии с процедурами Совместного координационного центра.

"Завершились переговоры в Стамбуле по поводу функционирования "зерновой инициативы". ООН и Турция как подписанты понимают, что зерновая инициатива критически важна для мировой продовольственной безопасности и должна стабильно функционировать. Поэтому по их предложению дальнейшие консультации по разблокированию Инициативы будут продлены в онлайн формате", – рассказал министр.

Россия угрожает

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил , что если требования России не будут учтены к 18 мая, "зерновое соглашение" прекратит существование. При этом он подчеркнул, что Москва выступает против:

расширения;

"бесконечного продления" соглашения.

"Мы против того, за что высказываются во многих западных столицах, против ее [сделки] расширения или бесконечного продления. ... Приносящая выгоду только одной из сторон инициатива вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, в первую очередь защищаем национальные интересы России", – сказал он.

При этом российский чиновник пожаловался, что "украинское зерно идет не в самые нуждающиеся, а в страны сытые или с высоким уровнем дохода". А также на то, что якобы "зеленый свет в рамках реализации зерновой сделки дается только экспорту украинской сельхозпродукции".

"Заявления, которые звучали и звучат из Вашингтона, Брюсселя, Лондона, что якобы российский сельхозэкспорт и экспорт удобрений не подпадают под санкции, не находят своего подтверждения. К сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся с серьезными барьерами нашего сельхозэкспорта и экспорта удобрений", – заявил Вершинин.

Интересы России учитывать не хотят

Ранее же росСМИ сообщили, что вероятность продления зерновой сделки после 18 мая очень высокая. При этом самой РФ могут не позволить экспортировать свое зерно в рамках этих соглашений.

Также там подчеркнули: по словам осведомленного источника, Турция якобы поддерживает Россию в процессе переговоров. Причина – острая заинтересованность Анкары в их позитивном исходе. Впрочем, сетует собеседник росСМИ, эта поддержка не является всеобъемлющей.

"В контексте близящихся выборов в Турции для Анкары тема продления зерновой сделки является критической. Нет сомнений, что Турция и Россия идут вместе на этих переговорах. Но проблемы все равно остаются", – говорится в сообщении.

Россия срывает зерновое соглашение

Ранее же в Мининфраструктуры Украины сообщили, что Россия заблокировала регистрацию и проведение инспекций входного флота в рамках зернового соглашения, фактически остановив таким образом его действие.

Там отметили: такой подход "полностью противоречит условиям действующего соглашения". В настоящее время ожидается реакция на действия российской стороны от ООН и Турции.

"Российская Федерация в очередной раз фактически остановила "Зерновую инициативу", отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами Совместного координационного центра, предусматривающими ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули: по состоянию на 8 мая инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов. Из них 62 идут под загрузку.

"Инспекции как входящего, так и выходящего флота приостановлены. Экспорт украинской агропродукции по "зерновому коридору" в апреле не дотянул и до 3 млн тонн. Украина категорически не принимает попытки России остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить с учетом работающей Инициативы. Ожидаем позицию партнеров, ООН и Турции", – отметили в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ может выйти из зернового соглашения по истечении 60 суток после его пролонгации 18 марта. Причиной является его недовольство, что из всего объема экспортируемого Украиной зерна якобы 45% идет "сытой Европе", тогда как "голодной Африке" – только 3%. После выхода из соглашений Путин якобы намерен бесплатно поставить Африке недополученное от Украины зерно.

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