"Арсенал" выиграет чемпионат Англии по футболу? Букмекеры дали прогноз на чемпиона
Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом на победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.36 – самый низкий из всех участников турнира.
Впрочем, после 21 тура же на лондонцев давали 1.25. Таким образом, ныне шансы "Арсенала" победить в чемпионате впервые с сезона 2003/2004 ухудшились.
Вторым претендентом на победу, рассказали в vbet, является "Манчестер Сити". Для него действует коэффициент 3.00.
Шансы этой команды же, напротив, улучшились. После 21 тура на нее давали 4.50.
У других команд, которых расценивают как более-менее реальных претендентов на победу, шансы намного меньшие. Так:
- Для "Астон Виллы" действует коэффициент 81.00 (было 30.00)
- Для "Манчестер Юнайтед" – 101.00 (было 300.00).
Шансы остальных клубов оцениваются коэффициентами от 251.00 до 4501.00.
В настоящее время в АПЛ уже сыграно 26 туров. По их итогам:
- На 1 месте идет "Арсенал", имея в своем активе 57 очков из 78 возможных.
- 2 место – делят "Манчестер Сити" с 53 очками.
- 3-е – "Астон Вилла", у которой 50 пунктов.
- 4-й – "Манчестер Юнайтед", у которого 45 очков.
- В зоне вылета – "Вест Хем", "Бернли" и "Вулверхемптнон", у которых по 24, 18 и 9 очков соответственно.
