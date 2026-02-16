"Арсенал" выиграет чемпионат Англии по футболу? Букмекеры дали прогноз на чемпиона

Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом на победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.36 – самый низкий из всех участников турнира.

Впрочем, после 21 тура же на лондонцев давали 1.25. Таким образом, ныне шансы "Арсенала" победить в чемпионате впервые с сезона 2003/2004 ухудшились.

Вторым претендентом на победу, рассказали в vbet, является "Манчестер Сити". Для него действует коэффициент 3.00.

Шансы этой команды же, напротив, улучшились. После 21 тура на нее давали 4.50.

У других команд, которых расценивают как более-менее реальных претендентов на победу, шансы намного меньшие. Так:

Для "Астон Виллы" действует коэффициент 81.00 (было 30.00)

Для "Манчестер Юнайтед" – 101.00 (было 300.00).

Шансы остальных клубов оцениваются коэффициентами от 251.00 до 4501.00.

В настоящее время в АПЛ уже сыграно 26 туров. По их итогам:

На 1 месте идет "Арсенал", имея в своем активе 57 очков из 78 возможных.

2 место – делят "Манчестер Сити" с 53 очками.

3-е – "Астон Вилла", у которой 50 пунктов.

4-й – "Манчестер Юнайтед", у которого 45 очков.

В зоне вылета – "Вест Хем", "Бернли" и "Вулверхемптнон", у которых по 24, 18 и 9 очков соответственно.

