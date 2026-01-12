Кто выиграет чемпионат Англии по футболу: букмекеры дали прогноз на чемпиона

Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом на победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.25 – самый низкий из всех участников турнира.

После 11 туров же на лондонцев давали 1.60. Таким образом, ныне шансы "Арсенала" победить в чемпионате впервые с сезона 2004/2004 увеличились.

Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является "Манчестер Сити". Для него действует коэффициент 4.50.

Шансы этой команды же, напротив, уменьшились. После 11 туров на нее давали 3.00.

У других команд, которых расценивают как более-менее реальных претендентов на победу, шансы намного меньшие. Так:

Для "Астон Виллы" действует коэффициент 30.00 (было 350.00)

Для "Ливерпуля" – 100.00 (было 10.00).

Шансы остальных клубов оцениваются коэффициентами от 200.00 до 500.00.

В настоящее время в АПЛ уже сыгран 21 тур. По их итогам:

На 1 месте идет "Арсенал", имея в своем активе 49 очков из 63 возможных.

2-3 места делят "Манчестер Сити" и "Астон Вилла" с 43 очками.

4-й – "Ливерпуль", у которого 35 пунктов.

В зоне вылета – "Вест Хем", "Бернли" и "Вулверхемптнон", у которых по 14, 13 и 7 очков соответственно.

