Азарт есть, а денег нет? Счетная палата показала результат важного аудита

Счетная палата Украины выявила недопоступления в бюджет в сфере азартных игр – правда, не сейчас, а во "времена КРАИЛ" – в 2020-2023 годах. В частности, аудиторы обнаружили проблемы в системе выдачи лицензий и администрировании.

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Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты. Кроме того, ситуацию прокомментировала глава ведомства Ольга Пищанская.

"По результатам аудита мы предоставили уполномоченным органам ряд рекомендаций, касающихся урегулирования ситуации в этой сфере: внедрение системы мониторинга, налаживание механизмов контроля, утверждение лицензионных условий для лотерей, создание электронных реестров игроков и проведение государственной программы исследования социальных последствий азартных игр", – отметила она.

Основные выводы аудита

В госбюджет в 2020–2023 годах фактически поступило 4,2 млрд грн налоговых поступлений от сферы гемблинга. Это – 36% от плана . Запланированный уровень поступлений за эти годы составлял 11,2 млрд грн .

налоговых поступлений от сферы гемблинга. Это – . Запланированный уровень поступлений за эти годы составлял . КРАИЛ не владела достоверными данными о реальных объемах рынка, поскольку не внедрила систему онлайн-мониторинга и не обеспечила формирование реестров организаторов игорного бизнеса. Теперь такая система уже активно готовится к работе.

и не обеспечила формирование реестров организаторов игорного бизнеса. Теперь такая система уже активно готовится к работе. Нарушители не платили наложенные КРАИЛ штрафы. Из 36 млн грн наложенных штрафов реально взыскано в государственный бюджет только 7 млн гривен.

реально взыскано в государственный бюджет только 7 млн гривен. Из-за пребывания в 2022-2023 годах субъектов игорного бизнеса на упрощенной системе (ставка 2%) госбюджет также недополучил 1,9 млрд грн.

госбюджет также недополучил 1,9 млрд грн. Лицензионная система не стимулировала полноценное участие бизнеса – высокие лицензионные платежи и налоговые ставки применялись без учета специфики сегментов, а в отдельных случаях операторы платили за 1-2 лицензии вместо полного пакета.

– высокие лицензионные платежи и налоговые ставки применялись без учета специфики сегментов, а в отдельных случаях операторы платили за 1-2 лицензии вместо полного пакета. Государство недополучило более 220 млн грн из-за непроведения лицензирования лотерейных операторов.

Важные нюансы

Счетная палата подчеркивает: приведенные недостатки не свидетельствуют о неэффективности рынка в целом, а лишь указывают на необходимость улучшения администрирования.

рынка в целом, а лишь указывают на необходимость улучшения администрирования. Самим же игрокам особенно важно выбирать легальные и лицензированные платформы. Мы уже подготовили для вас список топ-казино Украины, которые точно платят налоги и работают законно.

Система уже изменилась: что нужно знать

В 2024 году в Украине завершена реформа государственного регулирования в сфере азартных игр. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) ликвидирована, а вместо нее создано Агентство по вопросам регулирования и развития азартных игр "ПлейСити".

ПлейСити уже работает как действующий регулятор со всеми соответствующими полномочиями

со всеми соответствующими полномочиями Агентство подчиняется непосредственно Кабинету министров Украины.

В его функции входят: – выдача и аннулирование лицензий; – контроль за соблюдением законодательства в сфере азартных игр; – развитие рынка и внедрение новых цифровых инструментов; – запуск и администрирование системы онлайн-мониторинга; – защита прав игроков и обеспечение принципов ответственной игры.



Как сообщал OBOZ.UA, гемблинг стал одним из самых желаемых направлений работыдля украинских IT-специалистов. Спрос на разработчиков в этой сфере высокий, а уровень зарплат привлекает кадры на фоне общего снижения окладов и количества работы на IT-рынке.

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