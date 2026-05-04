Азартные игроки по всей стране делали бесплатные ставки: как это объяснил букмекер

Государственная букмекерская компания Норвегии Norsk Rikstoto дважды позволила тысячам игроков делать ставки без оплаты. Оба раза компания отреагировала на инциденты с опозданием, из-за чего оказалась под давлением регулятора.

Об этом сообщают местные медиа. Оказалось, что это далеко не единственные сбои в системе Norsk Rikstoto.

Что произошло

В начале февраля из-за системного сбоя платформа Norsk Rikstoto приняла более 23 000 ставок, за которые игроки не заплатили. Неоплаченные ставки участвовали в розыгрышах на общих основаниях – и могли приносить выигрыши, что потенциально повлияло на выплаты другим игрокам. Оценочные убытки – сотни тысяч евро.

Компания решила не списывать средства задним числом и позволила пользователям оставить полученные выигрыши.

А в марте аналогичный инцидент произошел во второй раз. Ситуацию усугубило то, что компания сообщила о нем с опозданием – и это лишь усилило давление со стороны регулятора.

Последствия для компании

Норвежский регулятор в сфере азартных игр Lotteritilsynet начал проверку. Позиция ведомства однозначна: бесплатные ставки запрещены законом – независимо от того, произошел сбой намеренно или случайно.

Оба сбоя произошли после перехода Norsk Rikstoto на новую технологическую платформу. Теперь компания сталкивается с тремя проблемами одновременно: вопросами относительно надежности системы, риском санкций со стороны регулятора и подрывом доверия игроков к государственному букмекеру.

Очередной сбой Norsk Tipping

В январе из-за ошибки при конвертации валют в системе Norsk Tipping тысячи норвежцев получили фейковые сообщения о миллионных призах. На самом деле норвежец Оле Фредрик Свеен вместо "выигрыша" в 1,3 млн крон получил лишь 135 крон.

Впоследствии стало известно, что причина "выигрыша" – масштабная техническая ошибка. При конвертации выигрышей из евро в норвежские кроны система ошибочно умножала суммы на 100 вместо того, чтобы делить. Из-за этого тысячи игроков получили сообщения о фантастических призах, которых на самом деле не существовало.

Инцидент получил широкий резонанс в Норвегии. На фоне скандала генеральный директор лотерейной компании подал в отставку. При этом он получил компенсацию в 3 миллиона крон – сумму, которая в разы превышает тот "миллион", который Оле успел почувствовать своим лишь на несколько минут, этот факт вызвал дополнительное возмущение среди общественности.

