Азартные игроки судились с онлайн-казино, которым проиграли $300 тыс.: какое решил суд

Онлайн-казино в Нидерландах получили разрешение не возвращать игрокам проигранные средства, даже если такие платформы не имеют лицензии на ведение бизнеса в этой стране. Это серьезно ограничивает возможности массового взыскания убытков с нелицензированных игорных сайтов по всей Европе.

О соответствующем решении Верховного суда Нидерландов сообщили в AD. Речь идет о двух отдельных исках против известных европейских операторов азартных игр.

Суть исков

Основанием для вынесения предварительного судебного решения от 3 июля 2026 года стали два иска против игорных платформ, зарегистрированных на Мальте и не имевших лицензий в Нидерландах в спорный период:

один игрок заявил, что за период длительной игры с 2006 по 2021 год он проиграл на PokerStars (оператор TSG Interactive Gaming Europe) $139 464,58 ;

; другой пользователь за значительно более короткий промежуток времени (с августа 2020 по июль 2021 года) проиграл на PartyCasino (оператор Electraworks Europe) €135 137 (около $154,2 тыс.).

Оба истца требовали от компаний полной выплаты (реституции) утраченных средств. Их юридическая стратегия основывалась на том, что, поскольку онлайн-казино работали без надлежащей лицензии, то и договоры между ними и игроками автоматически являются ничтожными в соответствии с гражданским законодательством Нидерландов.

Что решил судья и что это означает

Рассмотрев запросы от окружных судов, Верховный суд Нидерландов постановил, что договоры между игроками и нелицензированными онлайн-казино не являются недействительными. Судьи объяснили своё решение несколькими правовыми положениями:

Закон не предусматривает гражданско-правовых последствий для игроков

Хотя закон Нидерландов об азартных играх действительно запрещает предлагать такие услуги без лицензии, он регулирует административный надзор и уголовное преследование нарушителей. Однако это законодательство никогда не создавалось для того, чтобы изменять гражданскую силу заключенных договоров или возвращать деньги игрокам за их проигрыши.

Азартные игры не нарушают общественную мораль

Суд отклонил заявления истцов о том, что такие соглашения противоречат общественному порядку или моральным нормам. Голландское право не запрещает азартные игры как таковые, а лишь направляет потребительский спрос к авторизованным операторам в целях защиты.

Формат игры не имеет значения

Компания TSG пыталась защититься утверждением, что PokerStars является лишь посредником, предоставляющим онлайн-платформу для игры пользователей между собой (peer-to-peer). Однако суд подчеркнул, что это различие вообще не влияет на вопрос о действительности соглашений.

Принятое решение фактически разрушает популярную стратегию автоматического возврата денег по принципу "нет лицензии – верните средства". Однако Верховный суд отметил, что это решение не закрывает абсолютно все судебные процессы в отношении нелицензированных онлайн-казино. Игроки по-прежнему имеют право оспаривать договоры на основании других статей гражданского права, например, из-за "дефектов воли" (обман, введение в заблуждение) или подавать иски о противоправном поведении операторов, но теперь каждое такое дело будет рассматриваться индивидуально по другим юридическим критериям.

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