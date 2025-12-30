Азартный игрок спустил на ставки 16 тыс. евро и отсудил большую часть: что произошло

В Германии суд обязал оператора онлайн-ставок вернуть игроку значительную часть проигранных средств. Общая сумма компенсации достигает 12 тыс. евро (из общей суммы около 16 тыс. евро). Причиной стало нарушение обязательного месячного лимита на депозиты, установленного законом.

Соответствующее решение вынес земельный суд Бонна. Речь идет о споре между игроком и оператором Bet3000 (IBA Entertainment Limited), который рассматривался по иску юридической фирмы CLLB. Она и сообщила о результатах.

Что произошло

Игрок делал онлайн-ставки на спорт в период с ноября 2019 года по апрель 2022-го и в итоге потерял около 16 тыс. евро. Суд установил, что значительная часть этих потерь подлежит возврату.

Как указано в решении суда, Bet3000 обязан компенсировать около 12 тыс. евро, поскольку нарушил требования законодательства о защите игроков.

Почему суд встал на сторону игрока

Суд четко разделил два периода:

до 2 ноября 2020 года

Онлайн-ставки в Германии запрещены без специальной лицензии. Bet3000 получил лицензию только с 2 ноября 2020-го. Поэтому все ставки, сделанные до этой даты, суд признал недействительными, а игрок получил право на возврат проигранных средств.

после 2 ноября 2020 года

Даже после легализации оператор обязан соблюдать строгие требования, включая лимит депозитов – не более 1000 евро в месяц. Суд установил, что Bet3000 неоднократно позволял игроку вносить суммы, превышающие установленный лимит, а в отдельных случаях лимит был увеличен до 30 тыс. евро, что противоречит закону.

В результате суд обязал оператора вернуть все потери сверх допустимого месячного лимита.

В решении подчеркивается, что наличие лицензии не дает букмекеру права игнорировать защитные механизмы, предусмотренные законодательством. Эти меры направлены на борьбу с игровой зависимостью, защиту молодежи и предотвращение сопутствующих правонарушений.

Решение суда может иметь значение и для других игроков, которые:

делали ставки у лицензированных операторов;

превышали месячный лимит депозитов;

понесли значительные финансовые потери.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее игрок из Пуэрто-Рико подал в суд на казино в Лас-Вегасе, в котором проиграл $75 тыс. Мужчина обвиняет игорное заведение в том, что ему позволили оформить немалый заем и продолжать играть несмотря на то, что он был в неадекватном состоянии.

А Федеральный апелляционный суд США отклонил иск жителя Нью-Джерси Сэма Антара, который проиграл в казино $24 млн. Хотя истец утверждал, что стал жертвой азартной зависимости из-за действий компании MGM, судья решил, что оператор азартных игр не несет юридической ответственности за значительные финансовые потери азартных игроков.

