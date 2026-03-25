Блогерше в Украине выписали штраф в 5 млн грн за рекламу онлайн-казино: как она отшутилась

На украинскую блогершу-миллионицу Алену Омович наложили более 5 млн грн штрафа. На своей странице в Instagram женщина рекламировала нелицензионное казино.

Об этом сообщили в государственном агентстве по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити". Там напомнили, что блогерам в Украине запрещено рекламировать азартные игры, и назвали продвижение нелицензированных казино еще более негативным воздействием на подписчиков.

"Фактически речь идет о привлечении своей аудитории к нелегальному рынку, где отсутствуют правила ответственной игры, гарантии выплат и безопасность персональных данных", – отметили в гемблинг-регуляторе.

Для установления личности блогера привлекли Бюро экономической безопасности. Благодаря информационно-поисковой работе аналитиков она была идентифицирована как физлицо-предприниматель Старых Алена Эдуардовна и выписали штраф на более чем 5 млн грн.

Сама блогерша уже отреагировала на штраф. "Почему не 10 и не 20 (млн грн. – Ред.)", – написала Старых.

Блогеров наказывают за рекламу азартных игр в соцсетях

"ПлейСити" совместно с Министерством цифровой трансформации усилило регулирование рынка азартных игр и лотерей в Украине. В январе основными направлениями стали противодействие незаконной рекламе, блокировка нелегальных онлайн-ресурсов, выдача новых лицензий организаторам и подготовка к запуску Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ).

В частности было зафиксировано нарушение правил рекламы азартных игр в социальных сетях. Больше всего таких случаев обнаружили в TikTok – 80 аккаунтов с незаконной рекламой передали платформе для блокировки. Были нарушения и на других платформах:

в Instagram удалены 2 профиля; по еще 2 случаям на YouTube продолжается процедура ограничения доступа к контенту на территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на середину января ни один из 13 блогеров и медиа, оштрафованных "ПлейСити" за рекламу онлайн-казино, не заплатил штрафы добровольно, а первые долги только начали появляться в Едином реестре должников. Часть решений уже передана на принудительное исполнение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!