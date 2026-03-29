"Буду платить до 80 лет": штраф блогера-"супермамы" за рекламу казино перевалил за 5 млн грн

Украинский блогер и участница телешоу "Супермама" Таньки Гуски должна заплатить за незаконную рекламу казино в соцсетях почти 5,3 млн грн. Таким образом, начисленная ей сумма выросла фактически на 500 тыс. грн.

Об этом женщина сообщила на своей странице в Instagram. Сама она предполагает, что это является элементом "показательной порки", поскольку она "не украла, не убила, не совершила насилия".

"Долг растет каждый день. Я примерно посчитала: если платить по 5-10 тыс. грн, я буду платить до 80 лет, сейчас мне 33. Вопрос – доживу ли я до этого времени?" – рассказала Татьяна.

Блогер в видео отмечает, что является обычной женщиной из села, с одним домом и четырьмя детьми и не знает, как должна покрывать такой большой штраф. "Вот такие у нас законы. Я звонила, спрашивала: ткнули пальцем в небо, выбрали кто проходил мимо. Закон такой – плати", – подытожила она.

Что предшествовало

В октябре 2025 года государственный регулятор индустрии азартных игр и лотерей Украины "ПлейСити" оштрафовал Таньку Гуску на 4,8 млн грн из-за нарушения закона "О рекламе". Нарушение было зафиксировано во время мониторинга соцсетей: 6 августа 2025 года на странице блогера в instagram появилась история с текстом: "Сайт здесь жми", которая вела на сайт организатора азартных игр.

Сама блогер утверждает, что не имела никакого контракта или прибыли от публикации и сделала ошибку. "Но государство почему-то выбирает самых слабых", – отмечает она.

Татьяна Гуска известна по участию в телешоу "Супермама". Женщина снимает контент о сельской жизни в Хмельницкой области и воспитании четырех детей.

Блогеров наказывают за рекламу азартных игр в соцсетях

"ПлейСити" совместно с Министерством цифровой трансформации усилило регулирование рынка азартных игр и лотерей в Украине. В январе основными направлениями стали противодействие незаконной рекламе, блокировка нелегальных онлайн-ресурсов, выдача новых лицензий организаторам и подготовка к запуску Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ).

В частности было зафиксировано нарушение правил рекламы азартных игр в социальных сетях. Больше всего таких случаев обнаружили в TikTok – 80 аккаунтов с незаконной рекламой передали платформе для блокировки. Были нарушения и на других платформах:

в Instagram удалены 2 профиля;

удалены 2 профиля; по еще 2 случаям на YouTube продолжается процедура ограничения доступа к контенту на территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на середину января ни один из 13 блогеров и медиа, оштрафованных "ПлейСити" за рекламу онлайн-казино, не заплатил штрафы добровольно, а первые долги только начали появляться в Едином реестре должников. Часть решений уже передана на принудительное исполнение.

