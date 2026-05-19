Честность, которая вернулась джекпотом: мужчина отдал чужой лотерейный билет и выиграл более $586 тысяч

Мужчина из Южной Каролины (штат США) решил вернуть незнакомцу потерянный выигрышный лотерейный билет на 500 долларов, решив действовать честно вместо того, чтобы оставить его себе. Через два месяца он сам выиграл в лотерею более 586 тысяч долларов и говорит, что хочет использовать эти деньги, чтобы помогать другим.

Об этом пишет People. Анонимный победитель рассказал, что нашел выигрышный билет прямо на полу возле заправки.

Вместо того чтобы оставить его себе, мужчина решил поступить правильно, он сообщил менеджеру магазина и попросил передать информацию, если владелец билета появится. Впоследствии законный владелец действительно вернулся за потерей и билет был возвращен. По словам мужчины, владелец был настолько благодарен, что этот момент оставил у него сильное ощущение – будто за добрый поступок должно что-то "вернуться".

"Я почувствовал, что после этого произойдет что-то хорошее. Я просто это знал", – вспоминает он. Его предчувствие действительно осуществилось. Примерно через два месяца после инцидента мужчина принял участие в розыгрыше и выиграл 586 000 долларов. Шансы на такой выигрыш были чрезвычайно низкими, примерно один к 850 тысячам, что делает его победу еще более впечатляющей.

Лотерейный выигрыш стал для него не просто финансовой удачей, а подтверждением того, что честность иногда имеет неожиданную "отдачу". Сумма выигрыша указана до уплаты налогов, но даже после них это остается значительным финансовым достижением.

Мужчина отмечает, что не воспринимает свой успех только как случайность. Он хочет использовать деньги с пользой и помочь другим людям, которые в этом нуждаются. "Мне повезло в жизни, и я могу использовать этот приз, чтобы помочь некоторым людям. И, возможно, моя история вдохновит других делать правильные поступки", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в штате Айдахо зафиксировали необычный случай "серийных" выигрышей в государственных лотереях. Роберт Бивен за более чем два десятилетия участия в различных розыгрышах получал призы 18 раз. Однако, когда его спросили о его удаче, он ответил, что его "настоящая удача" – быть 40 лет женатым на "удивительной женщине".

