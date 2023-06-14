Экономия или лишние траты? Оправдан ли переход на автономное отопление и о каких "подводных камнях" нужно знать

Многие украинцы хотят ради удобства и экономии обустроить в квартире индивидуальное или автономное отопление. При этом эти два вида отопительных систем часто путают: автономное отопление – это котельная в доме или жилом комплексе, которая обеспечивает владельцев квартир теплом и горячей водой; индивидуальное – это когда в каждой квартире стоит свой газовый или электрокотел.

Видео дня

Оба вида отопления позволяют так или иначе регулировать температуру в квартирах и не переплачивать за лишнее тепло от коммунальщиков. Однако переход на такое отопление сопряжен с серьезными трудностями, и не только финансовыми. OBOZREVATEL разбирался, как можно изменить систему отопления.

Еще в 2020 году Верховный Суд запретил украинцам самолично отключать квартиры от центрального отопления и переходить на индивидуальное. Разрешено отключать от отопления только целый дом сразу.

То есть согласиться на такой вариант должны все жильцы. Для этого необходимо провести собрание и собрать подписи. После этого требуется подать заявление и протокол собрания совладельцев многоквартирного дома в орган местного самоуправления.

Заявление передается за рассмотрение комиссии, которая решает, давать ли свое согласие. Она передает решение в орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. Копия решения передается заявителю.

Если їкомиссия разрешила отключить дом от централизованного отопления, жильцам нужно разработать проект, который должен соответствовать требованиям государственных строительных норм и правил. Фактическое тключение от централизованного отопления происходит после подписания соответствующего акта, и абонентам прекращают начислять счета за услугу.

Уже после отключения жильцам необходимо проконсультироваться с компанией, которая будет устанавливать автономное отопление в доме. На этом этапе составляется перечень работ по установке котла. Вероятнее всего, дому также понадобится замена радиаторов и/или обновление труб.

Кроме того, по закону нельзя перевести на автономное или индивидуальное отопление дома, в которых более 10 этажей. Также следует учитывать, что отключение от централизованной системы может происходить только в межотопительный период, однако не позднее чем до 1 сентября.

Одной квартире переход на такую систему отопления обойдется не мене чем в 100 тыс. грн. Поэтому фактически реализовать такую схему довольно сложно. Конечная цена зависит от вида котла, компании, которая будет заниматься монтажом, необходимых материалов, площади дома и тому подобное.

Альтернативой автономному отопления для дома может стать установка терморегулятора. Это устройство используется там, где стоит общедомовой счетчик тепла. Терморегулятор позволяет регулировать объем теплоносителя, который поступает в дом из системы центрального отопления. То есть жители дома имеют возможность "прикрутить" тепло, когда это необходимо, и в итоге сэкономить на платежках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине возобновят полноценную поверку счетчиков. В результате все украинцы, которые вмешивались в работу прибора учета, либо даже не сохранили акты о ремонтах, рискуют заплатить штраф в размере десятков тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!