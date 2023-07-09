Как украинцам подать документы на назначение субсидии: инструкция
Украинцы могут оформить жилищную субсидию онлайн, не выходя из дома. Это можно сделать через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ (Пенсионного фонда Украины).
Об этом говорится в инструкции, опубликованной фондом. Алгоритм действий для оформления субсидии выглядит так:
- заходим на вебпортал электронных услуг ПФУ, нажимаем кнопку "Вход";
- авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП): указываем название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, загружаем файл ключа и вводим пароль;
- в личном кабинете заходим в раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбираем пункт меню "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
- перед формированием заявления готовим сканированные копии необходимых документов, даем согласие на дистанционное информирование, нажав кнопку Продолжить;
- в открывшемся окне выбираем опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";
- заполняем онлайн-форму заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии (указываем общую информацию о лице, подающем заявление, вносим его паспортные и адресные данные, указываем способ выплаты субсидии);
- добавляем сведения о жилищно-коммунальных услугах, которые получает семья;
- указываем адрес регистрации/фактического проживания;
- добавляем данные о членах домохозяйства и членах семьи лиц из состава семьи;
- вносим сведения о доходах и расходах членов домохозяйства (с учетом которых будет автоматически сформирована декларация);
- добавляем сканированные копии документов, нажав кнопку "Добавить файл";
- нажимаем кнопку "Сформировать заявление", размещенную в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту/корректность заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, переходим к финальному шагу;
- проверяем данные сформированных заявления и декларации, накладываем на документы цифровую подпись и направляем в ПФУ;
- с результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".
Как ранее стало известно, части украинцев пересмотрят размер жилищной субсидии. Причиной этого рост тарифов в стране.
Об этом заявил член НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины) Руслан Кайдаш. Он отметил, что субсидии пересмотрят части украинцев, и это связано с повышением тарифов на электроэнергию, централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.
Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине субсидию могут оформить семьи, доход которых не позволяет самостоятельно платить счета за коммунальные услуги. Да, для каждой семьи рассчитывается размер обязательного платежа.
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