Как украинцам подать документы на назначение субсидии: инструкция

Украинцы могут оформить жилищную субсидию онлайн, не выходя из дома. Это можно сделать через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ (Пенсионного фонда Украины).

Видео дня

Об этом говорится в инструкции, опубликованной фондом. Алгоритм действий для оформления субсидии выглядит так:

заходим на вебпортал электронных услуг ПФУ, нажимаем кнопку "Вход";

авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП): указываем название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, загружаем файл ключа и вводим пароль;

в личном кабинете заходим в раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбираем пункт меню "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

перед формированием заявления готовим сканированные копии необходимых документов, даем согласие на дистанционное информирование, нажав кнопку Продолжить;

в открывшемся окне выбираем опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";

заполняем онлайн-форму заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии (указываем общую информацию о лице, подающем заявление, вносим его паспортные и адресные данные, указываем способ выплаты субсидии);

добавляем сведения о жилищно-коммунальных услугах, которые получает семья;

указываем адрес регистрации/фактического проживания;

добавляем данные о членах домохозяйства и членах семьи лиц из состава семьи;

вносим сведения о доходах и расходах членов домохозяйства (с учетом которых будет автоматически сформирована декларация);

добавляем сканированные копии документов, нажав кнопку "Добавить файл";

нажимаем кнопку "Сформировать заявление", размещенную в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту/корректность заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, переходим к финальному шагу;

проверяем данные сформированных заявления и декларации, накладываем на документы цифровую подпись и направляем в ПФУ;

с результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".

Как ранее стало известно, части украинцев пересмотрят размер жилищной субсидии. Причиной этого рост тарифов в стране.

Об этом заявил член НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины) Руслан Кайдаш. Он отметил, что субсидии пересмотрят части украинцев, и это связано с повышением тарифов на электроэнергию, централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине субсидию могут оформить семьи, доход которых не позволяет самостоятельно платить счета за коммунальные услуги. Да, для каждой семьи рассчитывается размер обязательного платежа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!