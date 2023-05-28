Платить за коммуналку нужно больше: как выросли цифры в платежках украинцев

В Украине выросли цены на услуги ЖКХ. Общее подорожание с апреля 2022 года по апрель-2023 составило 4%. При этом больше всего увеличились расценки на содержание и ремонт жилья – на 20,6%.

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Об этом сообщает Госстат. На втором месте, по его данным, уборка мусора. Она подорожала на 17%.

Замыкают тройку лидеров услуги по управлению многоквартирными домами, расценки на которые увеличились на 1,8%. Далее идут:

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь об:

электроэнергии;

горячей воде и отоплении.

А вот природный газ подешевел. Снижение цены составило 0,4%.

За месяц же стоимость услуг ЖКХ в Украине не менялась. Однако на некоторые отдельные услуги расценки, все же, "переписали".

Так, подорожали:

содержание и ремонте жилья – на 0,1%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,3%.

Подешевели:

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,5%.

Тариф на электроэнергию хотят резко повысить

В то же время уже с 1 июня в Украине могут повысить тариф на электричество – до 2,88 грн за кВт*час, сообщает Энергореформа. В настоящее время тариф составляет 1,44/1,68 грн – зависимо от объемов потребления.

Отмечается: введение таких изменений позволит улучшить финансовые показатели "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", "за счет которых покрывается разница в рыночной цене и тарифами для населения". А также сбалансировать рынок.

При этом в комиссии уверяют: в будущем тарифы нужно "постепенно приводить к рыночному уровню". который в настоящее время составляет около 6 грн/кВт*час.

Как сообщал OBOZREVATEL, повысят в Украине и тариф на воду – с 1 июля. В среднем повышение в рамках двух этапов должно составить около 30% (в июле примерно на 14,1%). В результате каждая семья в среднем будет ежемесячно платить на 30-70 грн больше.

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