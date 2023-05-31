Работает меньше энергоблоков: будут ли отключать свет украинцам и что нужно сделать каждому

В Украине днем 31 мая хватает электроэнергии на покрытие нужд потребителей, поэтому отключений не планируется, если не возникнет дефицита в вечерние часы. Дело в том, что из-за массовых ремонтов отключаются энергоблоки, а потребление по вечерам сильно растет. Поэтому украинцев просят экономить "свет" с 19 до 22 каждый вечер.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Из-за активных ремонтных кампаний на ТЭС, а также на некоторых энергоблоках АЭС в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков. Для покрытия вечернего пика потребления максимально привлекаются доступные гидро- и теплоэлектростанции... Из-за масштабности и сложности причиненных повреждений ремонтные работы требуют много ресурсов и являются более длительными, чем, например, прошлым летом", – отметили в компании.

При этом в дневные и вечерние часы Украина вынуждена закупать небольшой объем электроэнергии у Словакии. Экспорт электроэнергии отсутствует.

В "Укрэнерго" добавили, что аварию с отключением сразу нескольких магистральных линий 30 мая удалось ликвидировать за считанные часы. Ток успели подать в дома потребителей еще до наступления вечернего пика потребления.

Чтобы помочь украинской энергосистеме, украинцев призывают следовать простым правилам. В частности, каждый день:

переносить использование мощной техники с 19:00-22:00 на другие часы;

не включать по несколько мощных приборов одновременно;

выключать свет, выходя из комнаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июня тариф на электроэнергию повысили с 1,44 грн за кВт*ч (1,68 при потреблении больше 250 кВт*ч в месяц) до 2,64 грн за кВт*ч. В результате в среднем сумма в месячной платежке увеличится с 237,6 до 435,6 грн.

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