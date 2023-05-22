Россия ударила по энергетике: украинцам в двух областях отключают электроэнергию

Энергетическая инфраструктура Украины получила повреждения во время ночной российской атаки 22 мая. В результате временно отключалось питание Запорожской АЭС, а без света остались жители Запорожья и Днепропетровской области.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Все отключения – аварийные и точечные, графики не вводились.

Отмечается, что в Запорожье энергоснабжение удалось вернуть. А на Днепропетровщине работы еще продолжаются.

"К сожалению, энергетическая инфраструктура таки получила повреждения.. В результате были обесточены потребители в Запорожье. Энергетики уже возобновили энергоснабжение потребителей по резервным схемам... Также в результате атаки россиян повреждены сети облэнерго на Днепропетровщине, питание возобновляется", – говорится в сообщении.

Энергетики уверяют, что на данный момент электроэнергии достаточно для покрытия внутренних потребностей. Тем не менее, в вечерние часы возможны проблемы.

"Для сохранения баланса в вечерние часы необходимо экономное потребление электроэнергии. Просим перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь. Выключив несколько электроприборов или используя их не в период вечернего пика, вы поможете снизить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", – отмечают энергетики.

Зато в ночные часы Украине по-прежнему формируется избыток произведенной электроэнергии. Поэтому по ночам из Украины продолжается экспорт тока в Молдову и Польшу. Сама Украина электроэнергию из-за границы не закупает.

Как сообщал OBOZREVATEL, тариф на электроэнергию в Украине могут поднять вдвое – до 2,88 грн за кВт*ч вместо нынешних 1,44 грн (при потреблении дол 250 кВт*ч в месяц). Повышение может состояться в июне-2023, однако финальные расценки еще не утверждены.

Следует понимать, что каким бы ни было окончательное решение по росту тарифов, наименее обеспеченные украинцы продолжат получать субсидии. Помощь на оплату коммуналки рассчитывается, исходя из цены на услугу, поэтому субсидиантам не придется платить больше даже после роста тарифа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!