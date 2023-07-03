Рост тарифов на воду в Украине отменили: почему это плохое решение

В Украине 3 июля отменили решение о корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Согласно решению от 29 июня тарифы на услуги 34 водоканалов уже с 1 июля должны вырасти в среднем на 32%. В перспективе это приведет к серьезным проблемам для потребителей – некоторые водоканалы могут просто остановиться.

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Решение об отмене своего постановления от 29 июня приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время своего внеочередного заседания. Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский отметил:

"Верховный Главнокомандующий в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, что является самодостаточным основанием для отмены принятого регулятором решения. Кроме этого, премьер-министр Украины отметил необходимость проведения консультаций по такому решению. В связи этим предлагаю отменить постановления от 29 июня 2023 года в соответствии с перечнем, обнародованным в проекте решения".

Почему это решение навредит украинцам?

В результате подорожания воды в среднем каждая семья должна платить на 62 грн в месяц больше, говорится в материале OBOZREVATEL. А для субсидиантов, у тех, кто не имеет денег на оплату коммуналки, расходы на водоснабжение вообще не изменятся. Эти 62 грн на семью – возможность сохранить работу водоканалов, которые сейчас вынуждены работать практически в убыток.

В структуре тарифа на воду около 30% занимает стоимость электроэнергии. Насосы, очистные сооружения, фильтры – все работает на электроэнергии, значительно подорожавшей. И Кабмин и президент понимают необходимость повышать тариф на ток: без этого невозможно провести ремонты и сохранить генерацию. Вот только повышая стоимость электроэнергии невозможно не изменить тариф на водоснабжение.

НКРЭКА не повышала тариф на воду с 2020-го. С этого момента реагенты подорожали на 81,69%, а на зарплаты приходится тратить на 23,97% больше. Также выросли расходы на ремонтные работы, электроэнергию.

Если тариф не повышать, водоканал практически будет вынужден работать в минус. И этот минус кто-то должен покрывать, иначе водоканал не сможет заплатить зарплаты и сотрудники не выйдут на работу, не сможет закупить реагенты и очищать воду, не сможет оплатить электроэнергию и ее отключат. Пострадает конечный потребитель воды не будет.

Как писал ранее OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию в Украине решили повысить не только для бытовых потребителей, но и для бизнеса. Речь идет о пересмотре граничных цен, который состоится с 1 июля 2023 года. Решение было вынужденным – стране нужны средства на восстановление пострадавшей от российских атак энергосистемы.

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