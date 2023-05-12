Украинцам точечно отключают электроэнергию: названы проблемные регионы

В Украине продолжаются ремонты электросетей. Несмотря на то, что за сутки электроснабжение вернули 22,5 тыс. семей, часть потребителей еще остается без света. Проблемы наблюдаются в шести областях, которые больше всех страдают от российских обстрелов.

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Это Донецкая, Запорожская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области, сообщили в Минэнерго. При этом в целом украинская энергосистема работает стабильно, заверили в ведомстве.

"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру страны на прифронтовых и приграничных с РФ территориях. Из-за вражеских обстрелов в Донецкой области была обесточена угольная шахта", – также говорится в сообщении.

Ремонты продолжаются. За последние сутки активнее всего электроснабжение возвращали жителям Запорожской, Сумской и Донецкой областей.

Ранее в Минэнерго сообщили, что возврата к режиму регулярных отключений электричества в Украине не планируется. Отключения применяются точечно – из-за повреждений российскими оккупантами объектов генерации и сетевой инфраструктуры.

"В некоторых СМИ распространяется недостоверная информация о якобы введении в мае графиков ограничений поставок электроэнергии бытовым потребителям. Министерство энергетики Украины официально заявляет: данная информация не соответствует действительности! Введения графиков ограничений электроэнергии не планируется", – заверили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты при этом предупреждают: летом возможны отключения электроэнергии из-за увеличения нагрузки на энергосистему и ремонтных работ. Поэтому украинцам советуют пока не продавать генераторы и повербанки.

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