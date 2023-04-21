Украинцы будут дополнительно платить еще 150 грн? В Раде поддержали повышение тарифов на электроэнергию

В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию примерно на 1 грн. В Раде хотят повысить цену для бытовых потребителей, чтобы, в частности, обеспечить финансирование на восстановление и ремонт энергосистемы.

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Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам ЖКУ Алексей Кучеренко UBR.ua. "Правительство ищет решения, просчитывают разные результаты. Но если на 1 грн вырастет тариф, у нас большинство населения потребляет до 150 кВт-ч, в месяц они будут платить дополнительно 150 грн. Для малоимущих ничего не изменится, они будут покрываться субсидиями", – сказал он.

По словам Кучеренко, ключевая задача – сохранить тарифы на отопление и газ. Именно они являются "более болезненными", а их доля в платежках в течение зимы достигает 80% от общей суммы.

Следует отметить, что в Украине для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 грн кВт-ч при потреблении до 250 киловатт и 1,68 грн, если больше 250 кВт-ч за период месяца.

При этом глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что в Украине с мая все же могут повысить тарифы на газ. Среди вариантов – поднять его до 11-12 грн/куб. Следующим этапом возможно повышение до 16 грн/куб. Сейчас НАК "Нафтогаз Украины" продает газ бытовым потребителям по 7,96 грн/куб.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Украине тариф на электроэнергию могут повысить с 1,44 грн до 2,4-2,5 грн за кВт-час. В результате если сейчас в среднем семья платит за ток 237,6 грн в месяц, после возможного удорожания ежемесячная платежка увеличится до 379,5-412,5 грн.

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