В Украине официально вернули обязательные поверки счетчиков: что изменится

В Украине возобновлены проверки индивидуальных приборов учета коммунальных услуг (счетчиков). Решение правительства распространяется на всех граждан, кроме тех, кто находится на временно оккупированных территориях.

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Об этом проинформировали клиентов в "Киевтеплоэнерго". "Согласно постановлению Кабинета министров Украины №440 от 7 апреля 2023 г. возобновлена поверка индивидуальных приборов учета коммунальных услуг", – говорится в сообщении.

Да, все без исключения счетчики централизованного отопления и горячего водоснабжения с просроченными свидетельствами обязательно должны пройти проверку.

"Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности" поверку индивидуальных приборов учета осуществляют лицензированные организации, перечень которых можно найти на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - подытожили в компании.

Акт о проведении поверки необходимо предоставить в Центр коммунального сервиса. Это можно сделать по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Украине абсолютное большинство семей покупают голубое топливо у "Нафтогаза" по тарифу 7,96 грн за кубометр. При этом некоторые поставщики предлагают более низкий тариф.

Как пишет издание "Газправда", 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами "Нафтогаза". Только 2% семей остались со старыми поставщиками газа. Дело в том, что после начала полномасштабной войны государственная компания фактически стала единственной, которая может обеспечить необходимое количество относительно дешевого голубого топлива для населения.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине из-за сильного ветра и дождей обесточены десятки городов. Полностью без электроэнергии остаются 11 населенных пунктов в Киевской области, еще в 35 – частично нет тока. Кроме того, нет света в 45 населённых пунктах в Черниговской области.

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