"Вода по часам" под видом ремонтов: украинцев предупредили о возможных отключениях

Повышение цен на электроэнергию для бизнеса с одновременным отказом поднять тарифы на воду ударит по водоканалам. Если им начнут отключать "свет" за долги, украинцы могут столкнуться с подачей воды по часам. А так как законно такие ограничения вводить нельзя, отключения могут происходить под видом ремонтов.

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Об этом предупредил директор аналитического центра "Ассоциация городов Украины" Ярослав Рабошук, пишет "Фокус". По словам эксперта, если государство не будет компенсировать счета водоканалов, они могут остаться без электроэнергии.

Специалист уверен, что в первую очередь пострадают не конечные потребители, а сотрудники водоканалов. "Тарифы на воду запретили поднимать, а на электроэнергию – разрешили. Выходит, у водоканалов нет средств, чтобы рассчитаться за электричество. Следовательно, чтобы не вредить населению, будут отключать подачу электричества не для подающих воду насосов, а для рабочих помещений водоканалов. Насос работает, вода есть, а головной офис с бухгалтерией, производящей просчеты, и пульт управления – обесточены", – привел пример Рабошук.

Однако, если надолго оставить действующие тарифы на воду, многие водоканалы рискуют увязнуть в долгах за электроэнергию. Тогда, по словам эксперта, возникает проблема – государство должно покрывать расходы из бюджета или поставщики начнут отключать электроэнергию. Во втором случае есть вероятность, что в домах украинцев вода будет не круглосуточно, а по графику, подчеркивает специалист.

Эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко тоже отметил непосредственное влияние повышенных тарифов на свет на работу водоканалов, особенно в часы пик. К ценам от НКРЭКУ (до 7,2 грн за КВт*ч), по его словам, нужно добавлять еще наценку облэнерго.

"Это очень большие, европейские цены. Водоканалы позволяют себе профанации – заявлять об отключении воды. Конечно, на это никто не пойдет. Ограничивать подачу воды тоже они не могут. Максимум – отключение в часы минимальной нагрузки с 13:00 до 15:00", – отмечает эксперт.

Однако, по утверждению Попенко, горячую воду в домах киевлян часто отключают на все лето. Это объясняют ремонтом, но настоящая цель – не влезать в убытки, считает Попенко. "Летом водоканалы тратят весь газ на прогревание воды. Зимой расходы существенно меньше, ведь энергия берется с производства отопления", – объяснил эксперт.

При этом ввести усредненный тариф на воду по Украине нельзя – у каждого населенного пункта он разный. Многое зависит от количества абонентов: чем меньше, тем убыточнее водоканал.

"В Луцке тариф на водоснабжение и отвод – 25 грн за кубометр, а в Киеве – 60. В Житомире и Виннице – 50 грн. Многое зависит, откуда вода берется. В Полтаве в некоторых местах ее берут из глубины в 1 километр, а скважинам более 100 лет,– резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца войны в Украине не следует повышать тарифы на воду для населения. Компенсировать огромные расходы водоканалов глава правительства предложил за счет местных бюджетов. То есть, по сути, все равно за счет средств налогоплательщиков, в ущерб развитию и восстановлению регионов.

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