В Украине по-новому будут следить за нелегальными онлайн-казино: что изменилось

Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса "ПлейСити" запустило систему трекинга нелегальных веб-сайтов. Это позволит автоматизировать выявление и блокировку нелегальных онлайн-казино.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Отмечается, что платформа также находит и генерирует список вероятных зеркал и связанных доменов, которые создают для обхода ограничений. Как можно использовать систему?

проверить правовой статус казино и узнать, легальное оно или нет;

и узнать, легальное оно или нет; сообщить PlayCity о нелегальном казино , если сайт такого казино до сих пор не заблокирован;

, если сайт такого казино до сих пор не заблокирован; подать жалобу на интернет-провайдера , если сайты нелегальных казино уже заблокированы, но до сих пор доступны;

, если сайты нелегальных казино уже заблокированы, но до сих пор доступны; загрузить базу сайтов нелегальных казино, чтобы провайдеры могли быстро заблокировать доступ к ним, а общественность – получить прозрачную информацию о деятельности.

Сейчас сайт работает в режиме бета-теста. По состоянию на 22 августа, когда база в последний раз обновлялась, в нее было внесено 1540 доменов.

Результаты работы "ПлейСити"

В течение двух месяцев с момента запуска новый регулятор индустрии азартных игр, государственное агентство "ПлейСити", заблокировало более 1300 нелегальных веб-сайтов. Кроме того, на организаторов азартных игр наложили 3,2 млн грн штрафа.

В частности "ПлейСити" работает по нескольким основным направлениям. В частности это борьба с нелегальными казино, работа над запуском онлайн-мониторинга, обеспечение прозрачности реформ и соблюдения правил всеми участниками рынка. Таким образом, в июне-июле регулятор имел такие достижения:

заблокировано более 1300 веб-сайтов , которые работали без соответствующих лицензий;

, которые работали без соответствующих лицензий; закрыто 7 Instagram-аккаунтов за нарушение правил рекламы азартных игр;

за нарушение правил рекламы азартных игр; популярный Telegram-канал оштрафован на 4,8 млн грн за размещение незаконной рекламы;

за размещение незаконной рекламы; на 8 организаторов азартных игр наложено 3,2 млн грн штрафа за нарушение сроков представления отчетности;

за нарушение сроков представления отчетности; проведены консультации с IT-компаниями о будущей системе онлайн-мониторинга, получены предложения и рекомендации и запланировано объявление тендера в августе;

проведено открытое голосование в Дії за участников Антикоррупционной экспертной группы и выбраны в нее 9 общественных антикор-активистов.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине усилят меры противодействия нечестным ставкам на спортивные события. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между Министерством молодежи и спорта и государственным агентством "ПлейСити".

