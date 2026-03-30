Двое военных в Украины выиграли почти 400 тыс. грн в лотерею: на что потратят деньги

В розыгрыше государственной лотереи в Украине сразу двое военнослужащих выиграли почти 400 тыс. грн на двоих. Один из них планирует потратить деньги на семью, другой – передать выигрыш на нужды армии.

Об этом сообщил оператор государственных лотерей М.С.Л. По официальным данным:

приз в размере 190 тыс. гр н получил 57-летний военный Юрий из Надворной Ивано-Франковской области;

еще 200 тыс. грн выиграл военный Александр из Харьковской области.

Юрий рассказал организаторам, что служит уже три года. Он параллельно продолжает участвовать в розыгрышах, как делал это до призыва в армию.

По его словам, он обычно покупает по три билета на тираж. Если не имеет возможности сделать это лично – просит супругу.

О выигрыше мужчина пока не сообщил даже семье. "Она еще не знает. Хочу сделать сюрприз!" – рассказал Юрий.

Полученные средства он планирует потратить на достройку дома и подарки детям. Его выигрышный билет стоил 45 грн.

Александр же свой билет приобрел онлайн. Он обошелся в 30 грн.

Мужчина тоже определился с использованием средств. Александр планирует передать всю сумму на нужды Вооруженных сил Украины, в частности на закупку дронов.

Впрочем, военнослужащий до сих пор не верит в свою удачу. "Наверное, окончательно поверю уже тогда, когда получу деньги", – поделился победитель.

Напомним, случаи выигрышей в лотереи среди военных фиксируют регулярно. Часть победителей направляет средства на личные нужды, но в последнее время растет количество тех, кто передает деньги на поддержку армии – прежде всего на закупку техники и дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство цифровой трансформации Украины вынесло на публичное обсуждение проект постановления о запрете азартных игр для военнослужащих. Механизм предусматривает автоматическую проверку игрока через государственные реестры без раскрытия его статуса. Инициативу также проанализировали юристы и нашли риски.

