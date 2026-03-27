Запрет казино для военных: юрист объяснил, где главный риск

Ограничение доступа военных к азартным играм во время войны не противоречит базовым правам человека. Однако ключевой риск такого подхода – в технической реализации решения и работе с чувствительными данными.

Об этом заявил Dev.ua управляющий партнер Jurimex Юрий Крайняк. По его словам, само право на участие в азартных играх не относится к фундаментальным правам, поэтому государство может его ограничивать, в том числе из соображений национальной безопасности во время военного положения.

"Право сделать ставку в азартной игре не относится к базовым, естественным правам человека. Поэтому нет проблем, чтобы его зарегулировать", – объяснил он.

Речь идет об инициативе, которую готовит Министерство цифровой трансформации Украины. Ведомство уже вынесло проект постановления на публичное обсуждение. Механизм предусматривает автоматическую проверку игрока через государственные реестры без раскрытия его статуса:

пользователь пытается зайти в игру;

система казино обращается к государственным базам;

в ответ получает только сигнал "разрешить" или "запретить" без объяснений.

Проверка будет происходить одновременно в двух реестрах – лиц с ограничениями и военнослужащих (который разрабатывает Министерство обороны Украины). По замыслу, оператор азартных игр не будет знать, является ли пользователь военным.

Именно этот момент юрист называет критическим. Если система все же будет предусматривать доступ к более широким данным или их накопление, возникает риск утечки информации о военных.

"Если онлайн-казино будет аккумулировать информацию о военнослужащих ВСУ, то как государство будет контролировать сохранность этой базы?" – отметил Крайняк.

Он объясняет: даже минимальный признак – например, факт ограничения – уже формирует новую категорию чувствительных данных. В массиве такая информация потенциально может позволять косвенные выводы о перемещении или концентрации военных.

В итоге, как отмечает Крайняк, сама идея ограничения является юридически допустимой. Вопрос – в том, сможет ли государство реализовать ее без создания новых рисков для безопасности.

В Минцифры при этом уверяют, что решение имеет три ключевых принципа:

автоматичность – без ручного вмешательства ;

; техничность – через интеграцию реестров;

конфиденциальность – без раскрытия статуса.

Цель – снизить риски лудомании среди военных и одновременно ограничить возможные угрозы безопасности, в частности финансовое давление или долги. Параллельно государство усиливает контроль за рынком азартных игр: уже заблокированы тысячи нелегальных сайтов и введены быстрые механизмы их отключения.

