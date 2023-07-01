АЗС уже повысили цены на бензин, хотя причин для этого пока нет: после скандала пытается заработать и ОККО 

В Украине сети АЗС 1 июля повысили цены на бензин А-95 на 1-3 грн за литр. Повышение ожидали клиенты из-за возвращения с первого числа довоенного ПДВ на топливо. Однако, пока бензин, за который заплатил больше налогов, дойдет до потребителя, может пройти несколько недель.

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Сети АЗС не стали дожидаться и фактически без экономических оснований повысили цены на бензин. К примеру, в сети ОККО, которая во Львовской области продала бензин перемешанный с водой, А-95 всего за день подорожал с 46,99 до 47,99 грн за литр.

Как изменились цены:

SOCAR - с 46,99 грн до 49,19 грн

ОККО - с 46,99 грн до 47,99 грн

WOG с 46,99 грн до 47,99 грн

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюн, спрогнозировать окончательные цены на топливо для потребителей по возвращению довоенного НДС пока сложно, однако рассчитать налоговую нагрузку можно уже сейчас, передает Телеграф.

Цены во Львовской области:

Цены в Ивано-Франковской области:

"На бензине он растет на 11 гривен за литр, на дизтопливе на 8 грн/литр, на сжиженном газе – на 3 грн. При этом не следует просто добавлять эти цифры к текущим ценам, ведь кроме налоговой составляющей в стоимости нефтепродуктов есть еще две: закупочная цена (мировая стоимость на горючее, которая может снизиться и частично перекрыть налоговое повышение) и наценка заправочных станций (частью которой трейдеры могут "поделиться", сбросив до 3 грн на литре). мы получим рост стоимости бензина на 8-9 гривен на литре. Дизтопливо подорожает на 5-6 гривен/литр.

Стоимость горючего на мировом рынке стабильна (70-75 долларов за баррель) и объективных причин для ощутимого повышения цены пока не наблюдается, хотя в случае с нефтью ситуация может меняться внезапно, отмечает Сергей Куюн.

Также эксперт констатирует, что по сравнению с другими европейскими странами стоимость топлива в Украине достаточно высока, однако "зраду" в этом искать не стоит — такое ценообразование имеет вполне объективные причины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже начали расти цены на бензин и дизельное топливо (ДТ). Так, 28-29 июня отдельные сети подняли его стоимость на 0,6-2 грн/л.

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