Крупная сеть АЗС заправляла машины бензином с водой: водители требуют оплатить ремонт 

Во Львовской области в одной из автозаправок сети АЗС ОККО в резервуар с бензином попала вода. В результате более десятки машин после заправки сломались прямо возле станции. В компании признали свою ошибку и пообещали оплатить и эвакуаторы, и ремонт.

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Что произошло с бензином?

"Произошла техническая неисправность", – заявили в пресс-службе ОККО. О проблеме стало известно вечером 30 июня. Недовольные клиенты стали размещать фотографии и видео с заправки в соцсетях. Речь идет о станции в селе Солонка (ул. Стрыйская) в нескольких десятках километров от Львова.

В ОККО быстро признали ошибку, открыли единую линию для пострадавших. Однако комментарии под своим постом закрыли. "Сеть оперативно отреагировала и предоставила контакты единого канала для проработки всех заявок. Переписываться в комментариях под постом. Мы не о разговорах, а о быстром реагировании и исправлении", – пояснила закрытие комментариев представитель компании Ярослава Полякова.

Обращение принимают по номеру 0 800 501 101. К слову, такая техническая ошибка в первую очередь ударила по самой компании. Разбавлять бензин водой – прямой путь к поломке авто. Подобные проблемы возникали и раньше на других АЗС.

При этом клиенты фактически на время лишились возможности пользоваться своим авто в результате поломок."Мы фиксируем все обращения, оперативно прорабатываем заявки, затраты на ремонт и эвакуаторы будут компенсированы", – отмечают в ОККО.

"Всех водителей, заправившихся на этом АЗК бензином марки А-95, сегодня после 18:30 просьба в случае возникновения неисправностей с авто обратиться на горячую линию "ОККО" – 0 800 501 101. Сейчас мы фиксируем все обращения, оперативно прорабатываем заявки, расходы на ремонт и эвакуаторы будут компенсированы", – заявили в сети.

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