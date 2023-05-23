Банки блокируют денежные переводы и карты украинцев: что нужно знать о правилах

В Украине во время военного положения действуют специальные правила финансового мониторинга. Хотя в некоторых случаях были сделаны незначительные послабления, банки могут заблокировать счета и переводы клиентов. Финучреждения должны проверять переводы больших сумм денег.

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О том, почему банки блокируют переводы и карты украинцев читайте в материале OBOZREVATEL.

Так, в ПриватБанке, например, отметили, что контролируют своих клиентов, если их расходы (платежи и переводы) в месяц составляют более 500 тыс. грн. Как пояснил OBOZREVATEL пресс-секретарь банка Олег Серга, это далеко не нововведение – еще в марте 2022-го НБУ опубликовал постановление, которым должны соблюдаться все украинские банки.

В документе (определение НБУ №60 от 23 марта 2022 года) говорится, что украинские финучреждения должны контролировать переводы, общая сумма которых за месяц составляет от 400 тыс. грн. Они должны контролировать:

если банк не понимает, зачем клиент проводит переводы (они рискованны). Например, если вы начнете собирать на карту благотворительную помощь и удастся набрать существенную сумму, у банка могут возникнуть вопросы, а операции могут остановить;

если операции проводятся с участием рисковых групп: например, большие суммы переводят PEP (чиновники, депутаты и т.п.).

Также банки могут закрывать карточки клиентов, вызвавших подозрение. Финучреждение имеет право разорвать сотрудничество с тем клиентом, с которым оно по каким-либо причинам работать не может. Чаще это происходит с украинцами, которые проводят подозрительные операции, или банку показалось, что такие операции проводятся.

Что должны проверять банки?

Операции с наличными деньгами;

сделки на нетипичные для клиента суммы или сумму от 400 тыс. грн;

переводы, осуществляемые с участием PEP (публичные лица: чиновники, депутаты всех уровней);

операции физлиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по истечении срока действия пенсионной банковской карты получатели пенсий в Украине не могут получить выплаты вовремя. Однако задержки при выплате пенсий можно избежать, если заранее узнать срок действия карты и не допустить ее просрочки.

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