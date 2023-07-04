Часть интернет-магазинов в Украине может закрыться из-за нового закона: кто в зоне риска

Обновленная редакция закона "О защите прав потребителей" может привести к закрытию ряда интернет-магазинов в Украине. В первую очередь, в зоне риска оказались продавцы, которые работают на маркетплейсах и не предоставляют полную информацию о себе.

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Ответственность за отсутствие информации в таком случае будет нести именно электронная площадка. "Госпродпотребслужба будет обращаться к провайдеру интернет-услуг с просьбой ограничить доступ к сайтам или части сайта. Например, интернет-магазин Rozetka: далеко не у всех продавцов на этом маркетплейсе есть необходимая информация, которая должна быть согласно новому закону. Это повод для блокировки сайта или того раздела, где предоставлен товар конкретного продавца", – рассказал адвокат Дмитрий Матвийчук изданию "Фокус".

То же касается продавцов, которые работают через Instagram. Без указания адреса, контактных данных и кода категории продавца они могут попасть под блокировку.

По словам Матвийчука, пока не до конца понятно, как в таком случае будут работать маркетплейсы по типу Shafa, где товар на продажу может выставить любой украинец. По мнению адвоката и такого рода маркетплейсы тоже будут попадать под действие нового закона и нести ответственность в случае нарушений.

Напомним, законопроект уже принят Верховной Радой – 10 июня во втором чтении 263 голосами (поименное голосование можно увидеть здесь). Сейчас документ направлен на подпись президенту.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как права украинцев нарушают в супермаркетах. С помощью нескольких схем магазины вынуждают украинцев платить больше и покупать ненужный товар.

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