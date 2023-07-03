Что пошло не так на ОККО: эксперт объяснил, как бензин с АЗС мог стать разрушительным для авто

К инциденту на заправке ОККО во Львовской области, когда машины заправили бензином с водой, привела небрежность персонала АЗС и человеческий фактор. Одна из возможных причин – топливу не дали отстояться после слива бензовоза.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук. Он объясняет: "Вода в топливный резервуар на АЗС не должна попадать никоим образом. Другой тезис – она туда могла попасть из-за человеческого фактора. Например, где-то не закрыли, где-то, возможно, были ливни, дожди, могли быть также повреждения трубопровода между резервуаром и колонкой, и где-то грунтовые воды там появилось, и в результате оно засосало воду. Могла быть куча проблем".

В чем виноват персонал?

Прежде чем раздавать потребителю топливо, персонал станции, начальник АЗС, операторы должны проверить состояние системы, отмечает специалист. Но, по его мнению, эта ситуация могла возникнуть не только из этого.

"Меня насторожила одна ремарка, которая была в пресс-релизе, что пострадали те, кто заправлялся после 18:30. И у меня закралось одно подозрение. Вода вообще всегда есть в резервуаре, но она на дне, в "мертвом остатке", и если посмотреть на ту пробу, которую люди брали в прозрачную банку, то можно заметить, что на дне была грязь. Так что есть подозрение, что сливался бензовоз, а была большая очередь, потому что люди хотели заправиться перед подорожанием, и топливу не дали отстояться после слива бензовоза", – подчеркнул Косянчук.

Дело в том, что когда бензовоз сливается, он больше мутит "мертвый остаток" с водой. "А они потащили насосы и еще и перемешали, то есть сделали водо-бензиновую смесь, хотя оно не должно смешиваться", – добавил эксперт.

Для этого существует регламент, в котором говорится, что когда бензовоз сливается, то 40 минут, а лучше 1 часа резервуар должен отстояться. И только после этого можно раздавать горючее на ТРК (топливораздаточные колонки).

Из-за чего еще могла возникнуть такая ситуация?

Еще один из возможных вариантов – могли возникнуть неполадки в фильтре на ТРК. Они могли не сработать в тот раз.

"То есть причин могло быть много, но, скажу так, ни одна не должна была быть. То есть потребитель заплатил свои деньги, причем не маленькие деньги, зная, что это премиальный сектор АЗС, и получил большие проблемы", – рассказывает Косянчук.

При этом наиболее вероятный вариант – персонал АЗС не проконтролировал и не обеспечил эксплуатацию резервуарного парка АЗС, чтобы туда не попадала вода. Технически там для этого все есть, но что-то, возможно, было сделано неправильно. При этом эксперт исключает мнение, что могло быть завезено некачественное топливо.

Можно ли отремонтировать авто и во сколько это обойдется?

В зависимости от степени поломки ремонт авто может быть достаточно дорогим. И хотя АЗС пообещала водителям компенсировать все расходы (обращаться следует на горячую линию – 0 800 501 101), у потребителей уже возникли затруднения.

"Все это сливается. И хорошо, если оно осталось на фильтрах, но если дошло до форсунок, то они могли выйти из строя. Потому что вода, следует понимать, не сжимается. А форсунки, как мы знаем, это такой элемент, который стоит больших денег, может быть даже до 1 тыс. евро за каждую форсунку. В таком случае они уже ремонту не подлежат, а подлежат только замене", – подытожил специалист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине после возвращения налогообложения реализации горючего АЗС подняли его стоимость. В частности, на ОККО бензины марки А-95 и А-95 премиум подорожали на 3 и 2 грн/л, до 49,99 и 51,99 грн/л соответственно.