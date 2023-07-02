Не 10 грн/л: эксперт спрогнозировал, на сколько подорожает бензин в Украине

В Украине 1 литр бензин А-95 вырастет в цене на 6-7 грн. Это гораздо меньше, чем прогнозировалось многими специалистами ранее. Так, ожидалось, что стоимость подскочит на 10-12 грн/л.

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Такой прогноз озвучил исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в эфире телемарафона. По его словам, до 3 грн/л перекроют торговые сети, поэтому подорожание бензина составит примерно 6-7 грн/л.

"Принятое решение было таким: вернуть с 1 июля налог на добавленную стоимость и на довоенный уровень акцизы. К этому моменту у нас было 7% НДС и $100 на тонне акциза. По приблизительным расчетам, действительно, должна бы до 11 грн подняться цена на 1 л бензина А-95. Но, я думаю, что где-то 3 грн перекроют торговые сети, поэтому в среднем максимальная цена, на которую поднимется литр бензина, это будет порядка 6-7 грн", – пояснил специалист.

Цены на АЗС уже начали повышаться

В Украине сети АЗС 1 июля повысили цены на бензин А-95 на 1-3 грн за литр. Повышения ждали клиенты из-за возвращения с первого числа довоенного НДС на топливо. Однако, пока бензин, за который заплатил больше налогов, дойдет до потребителя, может пройти несколько недель.

Сети АЗС не ожидали и фактически без экономических оснований повысили цены на бензин. К примеру, в сети ОККО, которая на Львовщине продала бензин перемешанный с водой, А-95 только за день подорожал с 46,99 до 47,99 грн за литр.

Как изменились цены:

SOCAR – с 46,99 грн. до 49,19 грн.;

ОККО – с 46,99 до 47,99 грн;

WOG с 46,99 до 47,99 грн.

OBOZREVATEL писал ранее: во Львовской области в одну из автозаправок сети АЗС ОККО в резервуар с бензином попала вода. В результате более десятка машин после заправки сломались у станции. В компании сочли свою ошибку и пообещали оплатить и эвакуаторы, и ремонт.